BitMEX Kurucusu Arthur Hayes’ten Binance ve Changpeng Zhao Açıklaması

BitMEX kurucusu Arthur Hayes bugün kendi sayfasından uzun bir makale paylaşımı yaptı. Hayes, CZ ve Binance‘e yönelik muamelenin saçma olduğunu ve yalnızca devletin elindeki cezaların keyfi doğasını vurguladığını belirtti. Hayes’e göre merkezi borsalara sahip olanlar, Pax Americana’nın küresel mali ve politik sistemini yönetmesi gereken kurumların aracılığını ortadan kaldırmak için devletin, şirketin ve yasal yapının araçlarını kullandılar.

Binance’in Savaşı: CZ, Kripto ve Devlet Cezasının Keyfi Doğası

Binance’in eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), yakın zamanda yaşanan bir olayda, kendisini düzenleyici incelemenin hedefinde buldu ve Pax Americana tarihindeki en büyük kurumsal para cezasıyla sonuçlandı. Şaşırtıcı bir şekilde 4 milyar 300 milyon dolar.

Pax Americana kavramı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika’nın gücünü gösteren ve görece bir barış dönemi anlamına geliyor. Hayes burada kavramı özellikle kullanıyor.

CZ’nin Meteorik Yükselişi ve Kripto Devrimi

Hayes, CZ’nin on yıldan kısa bir süre içinde göreceli olarak bilinmezlikten küresel olarak en zengin bireylerden birine dönüşmesini, kripto paraların dönüştürücü gücünü yansıtması olarak yorumluyor. Binance, onun liderliğinde, dünya çapında milyonlarca kişinin kripto ticareti yapmasına olanak tanıyan en büyük merkezi ticaret mekanı haline geldi.

Platform, bazıları için finansal özgürlüğe açılan bir kapı, bazıları içinse gelişen siyasi, ekonomik ve teknolojik sistemler üzerinde spekülasyon yapmanın bir aracı oldu. Ancak CZ’nin başarısı finans ve siyaset dünyasının gözünden kaçmadı. Kripto sahipliğinin merkezi olmayan yapısı, geleneksel aracılara karşı bir meydan okuma oluşturdu.

CZ’nin platformu, bireyleri dakikalar içinde sanayi devriminin bir parçasına sahip olma konusunda güçlendirerek, tarihsel olarak küresel finansal ve politik sistemleri kontrol eden kurumları altüst etti. Hayes bu durumun bir sonucu olduğuna vurgu yapıyor. Binance’in ceza ile karşı karşıya kalması. Binance, Pax Americana tarihindeki en büyük kurumsal cezayla karşı karşıya kaldı.

Cezanın Keyfi Doğası: Bir Kripto Paradoksu

Hayes’e göre bu ceza, geleneksel finans kurumlarına uygulanan muamele ile kıyaslandığında eleştirileri hak ediyor. Hayes’e göre on yıllık bile olmayan Binance ağır cezalarla karşı karşıya kalırken, yerleşik bankalar genellikle daha önemli ihlallerden dolayı soruşturmaya dahi konu olmuyor.

Hayes’e göre bu cezalandırıcı yaklaşımın keyfi niteliği, devlet ile dönüştürücü kripto endüstrisi arasındaki karmaşık ilişkinin altını çiziyor. Hayes ayrıca bu saçmalığın bireyleri kripto hareketinin önemi üzerine düşünmeye sevk edeceğini belirtiyor. Ona göre bu hareket, mevcut zorlayıcı sistemlere meydan okuyarak siyasi, finansal ve teknolojik alanlardaki en derin gelişmelerden birini temsil ediyor.

Hayes ayrıca kriptonun bireyleri hızla güçlendirme ve toplumsal yapılarda devrim yaratma kabiliyetine sahip olduğuna dikkat çekiyor. Kripto para alanının zorlama olmadan, gönüllü katılıma dayalı paralel bir finansal, politik ve ekonomik sistem yaratma potansiyeli olduğunu söylüyor.