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Bu Altcoin’de Binance Etkisi! Şok Eden Artış! En Büyük Rakibine Kafa Tutuyor!

Kripto veri şirketi Kaiko, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'deki TrueUSD (TUSD) stablecoin'in Bitcoin (BTC) karşısındaki pazar payının sert şekilde yükseldiğini gösteriyor.
08:21
15 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri şirketi Kaiko, ürettiği işlem hacmi ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘deki TrueUSD (TUSD) stablecoin’in Bitcoin (BTC) karşısındaki pazar payının sert şekilde yükseldiğini gösteriyor. Veriler, kripto para borsasının BTC/TUSD işlem çifti için sıfır işlem ücreti uygulamasını devreye almasının ardından BTC/USDT işlem çiftinin işlem hacmine yakın bir hacim ürettiğini gösteriyor olsa da yatırımcıların TUSD‘yi kullanma konusunda tereddüt ettikleri, bir güven sorunu yaşadıkları görülüyor.

Binance’deki TrueUSD’nin Pazar Payı Hemen Hemen Tether’inkine Eşitlendi

Kripto veri şirketi Kaiko, Binance’deki BTC/TUSD ve BTC/USDT işlem çiftleri arasında TrueUSD‘nin pazar payının yüzde 49’a yükselerek hemen hemen Tether’inkine eşitlendiğini bildirdi.

Kaiko’nun araştırma müdürü Clara Medalie, gelişmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu sadece birkaç hafta içinde gerçekleşen büyük bir artış” diyerek yaşanan gelişmenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Kaiko verileri, TUSD’nin pazar payındaki artışın Binance’in Tether için uyguladığı sıfır işlem ücreti uygulamasını sonlandırmasının ardından BTC/USDT işlem çiftindeki işlem hacminin beklenen hızda düşmediğini gösteriyor. Dahası, şirket BTC/USDT işlem çiftinde halen daha büyük alım ve satım emirleri verildiğini belirtiyor. Medalie, bu durum için yaptığı değerlendirmede ise “Bu, yatırımcıların sıfır işlem ücreti uygulamasına rağmen TUSD’yi kullanma konusunda isteksiz olduklarını gösteriyor” eklemesini yaptı.

Binance, BUSD’nin Varisi Olarak TUSD’yi Seçti

TUSD’nin yükselişi, işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in Paxos Trust tarafından ihraç edilen edilen stablecoin’i Binance USD (BUSD) varisi olarak seçmesiyle gerçekleşti.

Kripto para borsası, Paxos’un BUSD ihracını durdurma kararının ardından altı aylık bir duraklamanın ardından TUSD’yi tercih ettiği stablecoin’i olarak seçti ve sıfır işlem ücreti uygulamasını BTC/BUSD‘den BTC/TUSD’ye kaydırdı. 22 Mart’tan bu yana sıfır işlem ücreti uygulaması BUSD ve USDT için uygulanmıyor.

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