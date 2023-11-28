Bu Kripto Para Litecoin ve Avalanche’den Daha Hızlı Mı İlerliyor? 

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Litecoin (LTC) artık BitPay tarafından öğrenci kredisi ödemeleri için desteklenen kriptolardan biri. Bu arada Colony Lab, Avalanche’ın (AVAX) değerini artıran bir ağ doğrulayıcı duyurdu. Ancak, yatırımcılar iddialara göre büyüme potansiyeline sahip yeni bir meme coin’e yöneliyor.

BitPay’in Öğrenci Kredisi Desteği ve LTC

21 Kasım 2023’te BitPay, Twitter’da (şimdi X) kullanıcılarının artık aylık öğrenci kredisi ödemelerini kripto olarak ödeyebileceklerini duyurdu. BitPay, kripto ile ödeme yapmak için dünyanın önde gelen hizmetlerinden biridir. BitPay kullanıcıları öğrenci kredilerini bir düzineden fazla kripto para birimiyle ödeyebiliyor. Bu kripto para birimlerinden biri de Litecoin’in yerel tokenı LTC’dir.

21 Kasım’da LTC 65,86 dolardan işlem görüyordu. Ancak Litecoin’in yerel tokenı, BitPay’den gelen X gönderisinin ardından %7,1 değer kazanarak 70,59 dolara ulaştı. Daha fazla BitPay kullanıcısı öğrenci kredilerini Litecoin tokenı ile ödemeye başladığında LTC’nin fiyatı artmaya devam edebilir.

Yükseliş eğilimi devam ederse, LTC’nin fiyatı 2024’ün sonuna kadar 130,24 dolara ulaşabilir. Ancak piyasa duyguları düşüşe geçerse LTC fiyat tahmini farklı olacaktır. Bu durumda, Litecoin 2024 yılı sonunda LTC başına 105,74 dolardan işlem görebilir.

AVAX ve Colony Lab’ın 10 Milyon Dolarlık Yatırım Açıklaması

21 Kasım 2023’te Avalanche Accelerator Colony Lab, Twitter’da (şimdi X) Validator Programını başlattığını duyurdu. Colony Lab ayrıca Avalanche’ın öne çıkan projelerini takip edebilecek bir endekse de yatırım yapacak. Projeye Colony Lab tarafından toplam 10 milyon dolar yatırım yapılacak.

Şirket ayrıca son birkaç ay içinde 8 milyon dolar değerinde AVAX satın aldığını açıkladı.

Haber, Avalanche’ın fiyatına bir destek verdi. Duyurunun yapıldığı günden bu yana AVAX %12,7’lik bir artışla 21 Kasım’daki 19,03$ seviyesinden 23 Kasım’da 21,45$’a yükseldi.

Yükseliş sinyalleri devam ederse, AVAX 2024 yılı sonunda 37,88 dolardan işlem görebilir. Bu da Avalanche’ı yatırımcılar için satın alınabilecek en iyi kriptolardan biri haline getirecektir. Ancak, piyasa düşüşe geçerse AVAX 2024 sonunda 32,17 dolardan işlem görebilir.

RBLZ ve %150 Artış Tahmini

Rebel Satoshi (RBLZ), kripto dünyasının mevcut manzarasını değiştirme misyonuna sahip bir meme coin olarak tanımlanıyor. Rebel Satoshi, bir grubun yardımıyla merkezi sistemlere karşı harekete öncülük etmeyi amaçlamakta. Ekibe göre misyonu ve ön satıştaki kazanımları nedeniyle Rebel Satoshi, dikkat çeken yeni ICO’lar listesine katıldı.

Açıklamalara göre Rebel Satoshi’nin hareketinin merkezinde, yalnızca seçkinleri kayıran sistemden bıkanlar için bir umut ışığı olan $RBLZ tokeni yer alıyor. Satoshi Nakamoto ve Guy Fawkes’in ruhlarından esinlenen Rebel Satoshi, yeni bir merkezsizlik dönemini müjdelemeyi amaçlıyor.

Şu anda Rebel Satoshi, ön satışının Early Bird Turunda ve $RBLZ başına 0,010 $ karşılığında mevcut. Bir sonraki turda, iddialara göre $RBLZ fiyatının %29 artarak 0,013 dolara ulaşması bekleniyor. Rebel Satoshi ayrıca 100 milyon dolarlık piyasa değeri hedefliyor ve 9.999 özel ve nadir NFTS’yi piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ön satışın sona ermesinin ardından iddialara göre $RBLZ’nin 0,025 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Dolayısıyla, ekibe göre ön satışın ilk turunda $RBLZ’ye yatırım yapan kişiler, Rebel Satoshi’nin resmi lansmanında %150’lik bir yatırım getirisi bekleyebilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.