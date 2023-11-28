ALTCOIN

Öngörüleri Çıkan Analist Paylaştı: Patlayacak Sıradaki 3 Altcoin Bunlar!

Özet

  • Kripto para analisti Kaleo, Cosmos (ATOM) için yukarı yönlü bir patlama bekliyor.
  • Analist tartışmalara konu olan altcoin Worldcoin'de (WLD) de yükseliş beklediğini açıkladı.
  • Analist ayrıca STEPN (GMT) için de yükseliş öngörüsünde bulundu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Tecrübeli kripto para analisti Kaleo, birlikte çalışabilir Blockchain ekosistemi Cosmos’un (ATOM) yukarı yönlü bir patlama için hazır olduğunu söyledi. Worldcoin’de (WLD) de yükseliş beklediğini açıklayan analist ayrıca STEPN’deki (GMT) son durumu da yorumladı.

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Cosmos ve Worldcoin’de Büyük Atak BekliyorSTEPN’de (GMT) de Yükseliş Bekliyor

Cosmos ve Worldcoin’de Büyük Atak Bekliyor

Anonim kripto para analisti Kaleo, sosyal medya platformu X’teki kişisel hesabından Cosmos‘un ATOM’unda yükseliş bekleyen tarafta durduğunu çünkü altcoin’de bir short squeeze’ın zamanının geldiğine inandığını söyledi. Analistin grafiğine bakıldığında ATOM‘un 16 dolardaki bir sonraki direnç bölgesine doğru yükselmesini beklediği görülüyor. ATOM bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 6,18 düşüşle 8,95 dolardan işlem görüyor.

ATOM’un hemen ardından yükseliş beklediği bir diğer altcoin olarak işaret ettiği OpenAI’nin yaratıcısı Sam Altman tarafından kurulan kripto para projesi Worldcoin‘in WLD’sine geçen analist altcoin’in 2,55 dolarlık direncin üzerine çıktıktan sonra bir kırılma rallisi yapmak üzere olduğunu söyledi.

Kaleo, WLD için yaptığı yorumda “Bir miktar WLD aldım. Grafiğinde fiyatı bu yılın Temmuz ayının en yüksek seviyelerinin üzerine çıkaracak güzel küçük flama söz konusu. Piyasa yükselirken beklendiği gibi bu da yükselecektir.” dedi. WLD bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 4,27 düşüşle 2,43 dolardan işlem görüyor.

STEPN’de (GMT) de Yükseliş Bekliyor

Dahası Kaleo STEPN (GMT) için de güncel görünümü yorumladı. Analiste göre GMT şu anda yükselen kanalın direncinin üzerinde işlem görüyor bir sonraki hedef 1 dolar ile ilk olarak 0,65 dolara doğru ralli yapmak için hazır gibi görünüyor.

Analist yaptığı değerlendirmede “GMT, geri çekilmeden sonra bile girişten bu yana geçen birkaç günde hala yüzde 10’un üzerinde arttı. Elimde tutuyorum ve planıma güveniyorum.” ifadelerini kullandı.

Güncel verilerle GMT, son 24 saatte kaydettiği yüzde 8,18 düşüşle 0,2738 dolardan el değiştiriyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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