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Binance Destekli Bu Altcoin Yeni Hamlesini Duyurdu! Fiyat Fırladı

Özet

  • Binance Labs tarafından desteklenen BinaryX yeni bir duyuru yaptı.
  • Çığır açan oyunu AI Hero'nun resmi lansmanını açıkladı.
  • BinaryX, GPT, makine öğrenimi ve yapay zeka çizimlerini iç içe geçirdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Binance Labs tarafından desteklenen BinaryX, çığır açan oyunu AI Hero’nun resmi lansmanını duyurdu. Oyun, GPT, makine öğrenimi ve AI çizimini sorunsuz bir şekilde entegre ederek öne çıkıyor. Oyuncuları büyüleyici bir anlatıya dahil eden oyun, karşılaşılan olaylara dayalı stratejik karar vermeyi gerektirerek ekipman ve silah üretmek için malzeme toplamalarını sağlıyor. Elbette oyunun nihai bir hedefi de bulunuyor. Hayatta kalan son oyuncu olmak ve zafere ulaşmak.

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Yapay Zeka Destekli Macera Heyecanının Kilidini AçmakBNX ile Kahraman Üretimi ve Rekabetçi Ödüller

Yapay Zeka Destekli Macera Heyecanının Kilidini Açmak

AI Hero’da oyuncular, her seçimin kaderlerini şekillendirdiği olağanüstü bir maceraya atılıyor. GPT, makine öğrenimi ve yapay zeka çizimlerini iç içe geçiren BinaryX, sürükleyici bir oyun deneyimi yarattı.

Oyuncular, stratejik kararlar gerektiren olaylarla karşılaşarak dinamik bir anlatıda kendilerini buluyorlar. Yapılan seçimler, ekipman ve silah üretmek için önemli malzemelerin elde edilmesini etkileyerek battle royale heyecanını artırıyor.

BNX ile Kahraman Üretimi ve Rekabetçi Ödüller

Normal oyunlara katılmak ücretsiz giriş heyecanını beraberinde getiriyor. Ancak benzersiz bir avantaj arayan oyuncular kahramanları üretmek için BNX’ten yararlanabilir. Oyun içi kart çekme sistemi, oyuncuların kripto para birimi BNX harcamaları ve rastgele kahramanlar elde etmeleri için başka bir yol sunuyor.

Bu kahramanlar, oyuna bir bireysellik katmanı eklemenin ötesinde, yetenekli katılımcıları BNX ödüllerinin beklediği rekabetçi modlara kapı açıyor. BinaryX topluluğu AI Hero’nun farklı avantajlarını araştırırken, en son teknolojilerin birleşimi benzersiz bir oyun yolculuğu vaat ediyor. GPT, makine öğrenimi ve yapay zeka çiziminin stratejik karışımı, çok oyunculu macera oyunlarında bir devrime zemin hazırlıyor.

Oyuncular ister serbest giriş heyecanını tercih etsin ister kahraman üreterek deneyimlerini yükseltmeyi seçsin, AI Hero’nun dinamik anlatısı ve rekabetçi modları onu yenilikçi oyun dünyasında mutlaka oynanması gereken bir oyun haline getiriyor.

Gelişmenin ardından kripto para birimi BNX fiyatında bir artışın meydana geldiği görüldü. Fiyat yazıyı yazarken yüzde 4 yükselişle 0,32 dolar seviyesine kadar geldi. Yazıyı yazarken 0,307 dolar seviyesinde olan BNX’in dolaşımda 350 milyon 771 bin 331 token’ı bulunuyor. Maksimum arzı 1 milyar 100 milyon adet olan BNX’in piyasa değeri ise şu an 646 milyon 64 bin dolar seviyelerinde.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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