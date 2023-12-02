Avalanche İçin Aralık Ayı Beklentileri Ne Yönde? AVAX Kaç Dolar Olur?

2 Aralık Cumartesi günü BTC fiyatı 38.500 doları korurken AVAX Coin fiyatı 22 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. İşlem hacmi hafta sonuna girmemiz sebebiyle yüzde 26 oranında düştü ve 390 milyon dolara geriledi. Ancak 20 dolar seviyesinin korunması Aralık ayına dair tahminler için olumlu. Fiyat uzun süre bu bölgeyi aşmak için mücadele etti.

Avalanche (AVAX) Yorum

AVAX Coin için Google aramaları 8 Kasım seviyelerine kadar düştü ve buradan toparlanmaya başladı. JP Morgan ve diğer duyurularla ilgi artsa da şimdilik fiyatla birlikte hafif geri çekilme görüyoruz. Yaklaşık 1 hafta önce artan ilginin zayıflaması normal karşılanabilir.

Günlük aktif adresler de 23 Kasım tarihinde Ağustos ayı zirvelerini görse de tekrar Ekim, Kasım ortalamasına döndü. Bu da ağdaki ilginin ani biçimde aşırı derecede arttığı ve söndüğünü söylüyor. Yine de bakiyesi sıfırdan büyük adreslerdeki toparlanma umut verici. Aktif adresler ise yüzde 30 oranında toparlandı. Bunlar fiyat yükselişini destekleyebilir.

Geçtiğimiz ayın ortasında toplam adreslerin sayısı 6 milyon eşiğini aştı. Binance olayı 20-22 Kasım tarihleri arasında gündemi fazlasıyla meşgul etti ve balina transferlerinin bu süreçte arttığını gördük. Muhtemelen olası düşüşü kar satışı için değerlendirmek isteyenler oldu.

AVAX Coin Fiyat Analizi

Alıcılar 1 Aralık’ta Avalanche‘ı 22 doların ötesine taşıyarak daha yüksek seviyelerde talebin canlı olmaya çalıştığını gösterdi. Şimdilik hacim zayıfladığı için yükseliş hız kaybetse de fiyatın kritik bölgede tutunabiliyor olması olumlu gelişme olarak değerlendirilebilir.

Eğer boğalar fiyat 22 dolar üzerinde tutabilirse 24,69 dolar hedefinin yeniden gündeme geldiğini görebiliriz. Bu bölge önemli direnç seviyeleri arasında ve etkileyici ralli için zorlu direncin aşılması gerek. Direncin aşılması durumunda 28,5 dolara kadar çok büyük bir satış duvarıyla karşılaşılmayabilir. Ancak BTC performansı belirleyici olacak.

22 dolar altı kapanışlarda veya panik satışlarının başladığı durumda 19,8 dolar desteği düşüşün hızını kesebilir. Ancak kaybedilmesi halinde 18,9 ve daha düşük seviyeler radara girecek.