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Bitcoin ve Altcoin’lerde İpler Kopabilir! Tarih Verildi, Altın Kesişme Geliyor!

Bitcoin (BTC) ve Wall Street'in gösterge hisse senedi endeksi S&P 500, takip etmesi kolay bir teknik yükseliş sinyali olan ve yatırımcıların başını döndüren altın kesişme noktasına ulaşmanın eşiğinde.
14:25
2 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Wall Street’in gösterge hisse senedi endeksi S&P 500, takip etmesi kolay bir teknik yükseliş sinyali olan ve yatırımcıların başını döndüren altın kesişme noktasına ulaşmanın eşiğinde. Gelişme, altcoin’leri de sert şekilde yukarı yönde itme potansiyeli olması bakımından altcoin yatırımcılarını da heyecanlandırmış durumda.

Bitcoin ve S&P 500’de Altın Kesişme heyecanı

Altın kesişme, bir varlığın fiyatının 50 günlük basit hareketli ortalamasının (SMA) 200 günlük SMA‘sının üzerine çıkarak fiyat grafiğinde bir kesişme oluşturduğunda ortaya çıkar. Hareketli ortalamalar geriye dönük göstergeler olduğundan, bu sinyal yalnızca piyasanın kısa vadedeki kazanımlarının uzun vadedeki kazanımlarını aştığını söyler. Yine de grafik analistleri ve yatırımcılar altın kesişimi uzun vadede daha yüksek fiyatların görüleceğinin habercisi olarak görmektedir.

Valkyrie analistleri geçtiğimiz günlerde yayımladıkları bir yatırımcı bültende, günlük Bitcoin ve S&P 500 grafiklerinde yaklaşan kesişmeye atıfta bulunarak, “Değişim rüzgarları, yakın gelecekte yükseliş eğilimli altın kesişme olasılığının artmasıyla birlikte esmeye başladı” dedi.

TradingView‘in sağladığı grafik verilere göre, Bitcoin önümüzdeki bir ya da iki hafta içinde 2021’in Eylül ayından bu yana ilk altın kesişmesini görecek. Bu arada, S&P 500’ün 50 ve 200 günlük SMA’ları ise bugün altın kesişme yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

Bitcoin, 2020’nin başından beri bir makro varlık olarak gelişti ve S&P 500 ile aşağı yukarı aynı doğrultuda hareket etme eğiliminde olması, BTC ve S&P 500’de altın kesişimin aynı anda ortaya çıkması, trendi takip eden kripto para yatırımcıların piyasaya para sokmaya motive edebilir. Yatırımcılar Bitcoin’in büyük rallilerinin genellikle altın kesişme ile başladığına inanırken tüm altın kesişmelerin büyük bir ralliyle sonuçlanmadığını akılda tutmak gerekiyor.

Geçmişte Yaşanan Altın Kesişmeler Karışık Sinyaller Veriyor

TradingView’in verilerine göre Bitcoin‘in grafiğinde bugüne kadar sekiz altın kesişme görüldü ve bunlardan Şubat 2012, Ekim 2015 ve Mayıs 2020’dekilerinde BTC fiyatı yüz 100 ila yüzde 350 arasında yükseldiği en az bir yıllık boğa piyasası yaşandı.

Öte yandan, Temmuz 2014, Temmuz 2015 ve Şubat 2020’deki atın kesişmeler, en büyük kripto paranın sonraki haftalarda/aylarda şiddetli bir şekilde ölüm kesişmesinin yaşanmasıyla boğa tuzakları olarak kayıtlara geçtiler. Ölüm kesişimi, altın kesişimin tam tersidir ve uzun vadedeki trendde aşağı yönde bir değişimi temsil eder.

Nisan ve Eylül 2019’da oluşan diğer iki altın kesişme ise fiyat üzerinde etki edici olmadığı ve BTC fiyatının o dönemdeki kesişimleri takip eden iki ayda sert bir şekilde yükselse de ardından ölüm kesişmesiyle karşı karşıya kalarak düştüğü görülüyor.

S&P 500’ün geçmiş verileri de benzer bir tablo çiziyor. Endeks 1930’dan bu yana 52 altın kesişme gördü. MarketWatch’un Dow Jones Market verilerinden aktardığı habere göre bu süre zarfında hisse senetleri bir sonraki yıl yüzde 71 oranında yükseldi.

Dolayısıyla, altın kesişme tek başına bir yükseliş göstergesi olarak güvenilmez görünüyor ve başta her geçen ay daha az şahin hale gelen Federal Reserv‘in (Fed) uyguladığı para politikası olmak üzere diğer faktörlerle birlikte okuma yapmak gerekiyor. Beklendiği gibi Fed, 1 Şubat’ta 25 baz puanlık daha küçük bir faiz artırıma giderek gösterge fonlama oranını yüzde 4,5 ila yüzde 4,75 aralığına yükseltti. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan başkan Jerome Powell, “enflasyonun bir miktar gevşediğini” kabul ederken, sıkılaştırma kaynaklı resesyon riski beklenmediğini belirtmesi riskli varlıklarda yükselişi tetikledi.

ING analistlerine göre, Fed’in Mart ayında 25 baz puanlık bir artış daha yapması ve ardından geçen yıl finans piyasalarını sarsan faiz artırım döngüsüne ara vermesi kuvvetle muhtemel.

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