Altcoin Fiyat Tahminleri: DOGE, TON ve LINK Coin Bu Ay Kaç Dolar Olacak?

Etkileyici ralliler devam ediyor ve Bitcoin fiyatı 38.500 dolar üzerinde kapanışlarla altcoin yatırımcılarını umutlandırıyor. Önümüzdeki hafta boyunca piyasaları olumsuz etkileyebilecek büyük bir gelişme yok. Enflasyon düşüyor ve PCE verisi olumlu geldi. Ancak Cuma günü güncel istihdam ve saatlik ücretler verisi geleceği için kar satışları görülebilir. Peki Cuma gününe kadar beklenti ne yönde?

Dogecoin (DOGE)

Bu ay DOGE Ay’a gidecek ve fiyatın buna nasıl tepki vereceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Uzay görevi için onaylar alındı ve Bitcoin fiyatı pozitif. Üstelik Cuma gününe kadar çok büyük bir gelişme de yaşanmayacağı için altcoinlerde birkaç günlük hızlı toparlanmalar görmemiz mümkün. Diğer tarafta CME açık pozisyonları artarken kurumsal ilginin devam ettiği görülüyor.

Meme coin kralı için 0,08 dolar seviyesi önemli ve fiyat bu bölgeyi koruyor. Kar satışları için acele etmeyen yatırımcılar yeniden 0,1 dolar hedefine odaklanmış durumda. Eğer altcoinlerde genel bir toparlanma ve hacimlerin kümülatifte 75 milyar dolar üzerine çıktığını görürsek 0,09 engelinin ardından fiyat 0,1 dolara kısa sürede ulaşabilir.

20 günlük EMA, aşağı yönde dikkat edilmesi gereken önemli bir destek bunun altındaki kapanışlar 0,07 dolara düşüş getirebilir.

TON Coin Yorumları

Telegram desteği ve son zamanlarda atılan adımla TON Coin’i popüler kripto paralar arasında üst sıralara taşıdı. Oldukça etkileyici bir toparlanma gördü. 20 günlük EMA’nın (2,38 dolar) üzerinde oyalanan fiyat şimdilik ivmeyi kaybetti. RSI nötr bölgenin hemen üzerinde ve alıcılar fiyatı 2,59 doların üzerine taşıyıp üçgen formasyonunun hedefi olan 3,58 dolar aşmaya çabalayacak.

Yükseliş trendi desteği kaybedilirse fiyat 1,89 dolarda bulunan ana desteğe çekilebilir olası hızlı BTC düşüşünde yatırımcılar bu bölgede alım fırsatı ararsa destek daha da sağlamlaşacaktır.

LINK Coin Fiyat Yorumu

Aralık ve hatta belki de 2024 yılı Chainlink (LINK) yatırımcılarının dönemi olabilir. Yılların emeğinin karşılığını almaya başlayan Chainlink ekibi yeni ortaklıklar duyurarak talebi tekrar canlandırabilir. RWA alanındaki ilgi güçlü kaldıkça LINK Coin için de ralli ihtimali masada duracak.

20 günlük EMA (14,19 dolar) ile 15,40 dolarlık direnç arasında sıkışan fiyat yukarı yönlü kırılma görürse 16,6 ve 18,3 doları hedefleyebilir. Tersi senaryoda 12,83 dolara düşüş muhtemel.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.