Boğanın Başlangıcındayız Diyen Analist: Bu 4 Altcoin Patlama Yapacak

Kripto para dünyasında etkili analizleriyle tanınan Bitcoin ve altcoin analisti Rekt Capital, X’ten paylaşımlarda bulundu. Analiste göre Bitcoin boğa sezonu yüklenmeye devam ediyor. Yüklemenin daha yüzde 29’u gerçekleşmiş durumda. Rekt Capital, özellikle dört kripto para birimine dikkat çekerek önemli seviyeleri işaretledi. Analiste göre bu dört altcoin patlamaya hazır durumda.

Altcoin Tron (TRX) İçin Beklentiler

Kripto para analistine göre altcoin Tron (TRX) kısa bir süre önce kırmızıyla işaretlenmiş önemli bir direnç seviyesinin üzerinde aylık bir kapanış gerçekleştirdi ve daha önce 2021’in sonlarında direnç görevi gören 0,10 dolar seviyesinin yeniden test edilmesiyle bir geri çekilme potansiyeline işaret etti.

Beklenti, bu seviyenin artık destek olarak hareket edebileceği ve TRX’in kırmızıyla gösterilen 0,13 dolar işaretini tekrar ziyaret etmesinin önünü açacağı yönünde. Analiste göre 0,10 dolar seviyesinin başarılı bir şekilde tutulması, Tron’u 0,13 dolar hedefine doğru bir yükseliş hareketi için konumlandırarak kripto para birimi için önemli bir teknik gelişmeye işaret edebilir.

Altcoin OCEAN İçinde Değişim Sinyali

Altcoin OCEAN için aylık kapanış, fiyatın şu anda teknik bir aralıkta olması nedeniyle optimalden daha az olarak görülüyor. Buna rağmen, OCEAN’ın mevcut aralıktan potansiyel bir kırılma anlamına gelen kırmızı Aralık Yüksekliğini destek olarak geri almayı başarması durumunda olumlu bir değişim potansiyeli var.

Temel odak noktası, kırmızı seviyenin üzerinde bir haftalık kapanış elde etmek. Çünkü böyle bir hamle bu başarılı bir kırılma olasılığını önemli ölçüde artıracak ve traderlar ve yatırımcılar için daha net bir teknik sinyal sağlayacak.

Chainlink (LINK) İçin Yükseliş Potansiyeli

Altcoin Chainlink (LINK), kırmızı kutunun alt sınırında desteğini sürdürüyor ve bu aralıkta sürekli fiyat istikrarının kripto para birimi için önemini vurguluyor. Bu destek seviyesini koruyabilmek, Chainlink’in potansiyel olarak yukarı yönlü yörüngesine devam edebilmesi için çok önemli kabul ediliyor.

Analiste göre traderlar ve yatırımcılar, Chainlink için kısa ve orta vadeli eğilimin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığından, desteğin potansiyel bir yukarı yönlü hareket için geçerli olup olmadığına odaklanarak, oluşturulan kırmızı kutu içindeki fiyat dinamiklerini yakından izliyorlar.

AAVE Önemli Bir Artışın Arifesinde

AAVE, başarılı bir yeniden testin ardından yüzde 20’lik kayda değer bir artış yaşadı. Bu durum olumlu bir piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Kripto para birimi, yakın ve orta vadede 111 dolar seviyesinde (turuncu) işaretlenmiş potansiyel bir hedefle daha fazla potansiyel yükseliş için hazır görünüyor.

Analiste göre son fiyat hareketi, AAVE için elverişli koşullar olduğunu gösteriyor ve yatırımcılar, belirlenen hedef seviyeye doğru gidişatı dikkatle izleyerek yukarı yönlü ivmenin devam etme potansiyeli konusunda iyimserler.