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  •   Uzmandan Yüzde 1800 Yapan Bu Altcoin ve Celestia İçin Çılgın Tahmin: Muazzam Potansiyele Sahipler!

Uzmandan Yüzde 1800 Yapan Bu Altcoin ve Celestia İçin Çılgın Tahmin: Muazzam Potansiyele Sahipler!

Özet

  • Kripto para analisti Credible Crypto, Kaspa (KAS) ve Celestia (TIA) altcoin'lerinin güçlü ralli yapmasını bekliyor.
  • Analist Kaspa'daki yükselişin devam etmesini ve piyasa değerine göre en büyük 20 kripto para arasına girmesini öngörüyor.
  • Celestia için ise TIA'nın mevcut seviyeden yüzde 60'ın üzerinde bir ralli yaparak 10 doların üzerine çıkacağını öne sürdü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
21:01
18 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para yatırımcılarının ortaya koyduğu öngörülerini yakından takip ettiği kripto para analisti Credible Crypto, en büyük 50 kripto para arasında yer alan Kaspa’nın (KAS) ve Celestia’nın (TIA) güçlü ralliler yapmasını beklediğini duyurdu. İşte analistin her iki altcoin için de ortaya koyduğu öngörüleri.

Yaptığı Büyük Çıkışla Herkesin Dikkatini Çeken KAS İçin “Devam” Dedi

Anonim kripto para analisti Credible Crypto, sosyal medya platformu X’deki kişisel hesabından Proof of Work (PoW) altcoin’in Kaspa‘nın fiyatının hafta ortasından bu yana yüzde 50 oranında artmasının ardından bile yukarı yönlü hareketine devam edeceğini söyledi. Analist KAS’ın yakında piyasa değerine göre en büyük 20 kripto para arasına girmesini beklediğini de ekledi.

Bu yazının hazırlandığı sırada 0,1322 dolardan işlem gören ve 2.85 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 29’ncu kripto para konumunda bulunan KAS, son bir yılda değerini yüzde bin 800’ün üzerinde artırdı.

Celestia’da 10 Dolar ve Üzerini Bekliyor

Kaspa’nın ardından herkesin kendi merkeziyetsiz ağını minimum maliyetle başlatmasını sağlamak için inşa edilen bir Blockchain olan Celestia‘nın TIA’sına bakan Credible Crypto, altcoin’in önemli bir destek bölgesine geri çekilmesinden sonra mevcut seviyeden yüzde 60’ın üzerinde bir ralli hedeflediğini belirterek “TIA’yı buradan aldım. Net bir kırılma söz konusu. 10 dolar ve üzerini bekliyorum” dedi. Analistin tahminine göre TIA yaklaşık 5,88 dolar seviyesinin altına düşecek olursa yükseliş senaryosu geçerliliğini kaybedecek:

Yukarı yönlü bir çıkış için hazırsak, bu düşük seviyeleri tekrar ziyaret etmemek gerekiyor. Böyle bir ziyaret olacak olursa muhtemelen yeşil bölgeye (5,56 dolar ile  4,95 dolar aralığı) veya potansiyel olarak daha düşük seviyelere geri dönecektir.

TIA bu yazının hazırlandığı sırada 6,12 dolardan işlem görüyor ve son hafta içinde değerini yaklaşık yüzde 150 oranında artırdı.

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