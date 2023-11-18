  Sessizlik Bozuldu! Shiba Inu Merkezli Token’da Listeleme Sevinci! Altcoin’in Fiyatı Yükselecek Mi?

Shiba Inu yönetişim token’ı olarak ortaya çıkarılan Bone ShibaSwap (BONE) yatırımcıları, denetimden uzak bir yapıya sahip kripto borsası StealthEX’in yaptığı açıklama sonrası heyecanlandı. Borsa tarafından yapılan açıklamaya göre Shibarium’un gas token’nı artık borsanın mobil uygulamasında yer alacak. Bu durumun token’ın bilinirliğini olumlu yönde etkilemesi bekleniliyor.

Bone ShibaSwap Gelişmeleri

StealthEX borsası tarafından Shiba Inu ekosistem yönetişim token’ı olan BONE’un mobil uygulamada listelendiğini bir tweet ile duyuruldu.

Yapılan bu hamle ile Shiba Inu topluluğu BONE’u borsa üzerinden doğrudan telefonları aracılığıyla alabilecekler ve takas edebilecekler. StealthEX cross-chain özelliği ile 1.400 kripto varlığına destek sağlıyor

Bone ShibaSwap Son Durum

Yazım saati itibariyle BONE token, genel kripto piyasası düşüşlerinin benzeri bir hareket sergileyerek son 24 saat içerisinde %1,38 düşüş yaşadı ve 0,622 dolara seviyesine kadar geriledi. Shiba Inu’nun gözde altcoin’i SHIB ise son 24 saat içerisinde %4,24’lük daha büyük bir düşüş yaşadı ve 0,000008599 dolara bölgesinde işlem görüyor.

Hafta içerisinde Shiba Inu tarafında da gelişmeler yaşandı. Shiba Inu’nun Katman 2 protokolü Shibarium Atomic Wallet platformuna entegre edildi. Atomic Wallet tarafından hafta içinde yapılan açıklamada 5 milyon kullanıcısı için Shibarium’un eklendiği duyuruldu.

Shiba Inu ekosistem token’ları olan SHIB, BONE ve LEASH de bu platformda desteklenecek. Kripto ödeme sistemi olan CoinGate ise SHIB’in platforma katılışının ikinci yıldönümünü kutluyor.

SHIB’in, dünya genelinde bulunan trader’ların SHIB’i kabul etmesine olanak tanıyan platformda işlem gören coin’ler içerisinde en popüler 15. ödeme yöntemi olduğu da paylaşılanlar arasındaydı. Bunun yanı sıra CoinGate ayrıca “ShibArmy” olarak da tanımlanan Shiba Inu topluluğunun gücünü ve bağlılığını da tebrik etti.

Shibarium’da ise toplam işlemlerde emin adımlarla 4 milyon sınırına yaklaşıldı. Shibariumscan tarafından sağlanan verilere göre, Shibarium toplam işlemlerde 3.966.515’e ve cüzdan adreslerinde ise 1.266.104 adete ulaştı. Shibarium Layer 2’de bulunan toplam blok sayısı ise 1.698.487’ye ulaştı. Ortalama blok süresi ise 5,0 saniye olarak gerçekleşti.