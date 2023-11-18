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  •   8 Yıl Hapis Cezası Çıkacak Mı? Dananın Kuyruğu Kopacak! Kripto Paralar İçin Kritik Dava Tarihi Yaklaşıyor!

8 Yıl Hapis Cezası Çıkacak Mı? Dananın Kuyruğu Kopacak! Kripto Paralar İçin Kritik Dava Tarihi Yaklaşıyor!

Özet

  • Lee Jeong-hoon, usulsüzlük suçlamasıyla 8 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.
  • Bithumb'ın eski başkanı, BXA token'ı listelemede dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya.
  • Lee'nin davası, Bithumb'ın yönetişimi ve BXA token'ının geleceğini etkileyebilir.
22:02
18 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından birisi Bithumb’ın eski başkanı Lee Jeong-hoon, bir hukuki sürecin merkezinde yer almaya devam ediyor. Jeong-hoon’un içerisinde yer aldığı süreçte 18 Ocak 2024’te açıklanması planlanan bir karar sekiz yıl hapis cezasını beraberinde getirebilir..

Kore yerel medyası tarafından yayımlanan habere göre savcılar, Lee’nin usulsüzlüğe karıştığını, Bithumb’ın yönetim şekli içerisinde, finansal düzenlemeleri atlatarak borsa token’larından kazanç elde etmek adına yenilemeyi amaçladığını iddia ediyor.

Savcıdan 8 Yıllık Hapis Talebi

Dava Ekim 2018 yılının Ekim ayına dayanıyor. Bu tarihten önce eski başkanın kozmetik cerrahi şirketi BK Group’un başkanı Kim Byung-gun’u Bithumb’ı satın alma görüşmeleri sürecinde 100 milyar won yani yaklaşık 70 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

Savcılara göre Lee, BXA Token listelemesinde karşılaşılabilecek zorluklardan haberdardı ancak ancak bunu Kim’e açıklamayarak bilgi eksikliği yarattı. Lee’nin, listelemede yaşanan sorunlara rağmen, BXA Token’ının listelememe konusunda aldığı karara dair Kim’i bilgilendirmeden ödeme aldığı da iddia ediliyor.

Lee’nin savunmasında ise Kim’in ifadelerindeki tutarsızlıklara yer verilerek kişinin güvenilirliğinin sorgulanmasının önü açılmaya çalışılıyor. Lee, Kim’in Bithumb’ı yönetme yeterliliği konusunda iddialarını sürdürürken, Kim’in BXA token listeleme sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi sahibi olduğunu savunuyor.

Lee’nin Dava Süreci

Lee, başta dolandırıcılık suçu olmak üzere, Belirlenmiş Ekonomik Suçlar için Ağırlaştırılmış Ceza Yasası’nı ihlal etmek suçlamalarıyla ilgili yasal sorunlarla da karşı karşıya kalmış görünüyor.

Lee’nin hali hazırda süren temyiz başvurusuna ilişkin karar, kripto para borsaları ve yönetimini içeren yasal işlemler konusunda geleceğe ışık tutması adına bir emsal de teşkil edebilir. Bu gelişmeyi önemli kılan bir diğer unsur ise Bithumb’ın 2025 yılına kadar Kosdaq’ta gerçekleşmesi planlanan halka arz için yaptığı hazırlıklarla aynı döneme denk gelmesi oldu.

Temyiz sürecinden çıkabilecek sonuç Bithumb’ın geleceğini ve BXA token’larının kaderini önemli ölçüde etkileyebilir. Lee’nin suçlu bulunduğu bir senaryoda, kripto para borsalarındaki yönetişim çerçevesi yeniden değerlendirme altına alınabilir ve potansiyel olarak düzenleyici dikkatlerinin artmasına sebep olabilir. Kripto para topluluğu ve yatırımcılar ise dava sürecinde temyiz sonucu beklemeye devam ediyor.

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