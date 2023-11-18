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  •   Özellikle Bu 2 Altcoin’e Dikkat! Kripto Paraların Her Adımını Bilen Analistten Korkunç Tahmin!

Özellikle Bu 2 Altcoin’e Dikkat! Kripto Paraların Her Adımını Bilen Analistten Korkunç Tahmin!

Özet

  • Kripto analisti The Flow Horse, Avalanche (AVAX) ve THORChain (RUNE) için düşüş uyarısında bulundu.
  • Analist bu iki altcoin ve daha fazlasına en az yüzde 30'luk düşüş beklediğini açıkladı.
  • Ayrıca altcoin kralı Ethereum'un (ETH) kısa bir süre için bin 900 doların altına düşebileceğini söyledi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:58
18 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasasının Bitcoin (BTC) liderliğinde yükselişi pek çok altcoin’in en az 2 katlık yükseliş yapmasına neden olarak büyük heyecana neden oldu. Piyasa genelindeki son yükseliş sonrası kripto para analisti The Flow Horse, birçok altcoin için düşüş öngörüsünde bulunarak yatırımcıları uyardı.

Avalanche ve THORChain İçin Sert Düşüş Uyarısı

Cantering Clark olarak da bilinen anonim kripto para analisti The Flow Horse, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından takipçilerine özellikle iki altcoin projesi için uyardı. Analist Ethereum‘un (ETH) rakibi olarak gösterilen Avalanche (AVAX) ve merkeziyetsiz zincirler arasında likidite protokolü THORChain‘in (RUNE) tehlike saçtığını söyledi.

Analist her iki altcoin için de yaptığı uyarıda “Bu sabah açığa satış (short) yapmaya başladım. Şimdiye kadar sadece AVAX ve RUNE’da short pozisyon açtım. Neden bu iki güçlü projede düşüş bekliyorum derseniz yükselişler aşırılaştı ve her şeyin öngörülenden daha fazla düşeceğini öngörüyorum. Bence en az yüzde 30’luk bir düşüş beklenebilir.” ifadelerini kullandı.

The Flow Horse ayrıca altcoin kralı Ethereum‘un kısa bir süre için bin 900 doların altına düşebileceğini ancak bu dip fiyat aralığında ETH’ye yönelik büyük bir taleple tekrar yükselebileceğini belirterek şunları kaydetti:

ETH, BTC yerine tartışmasız daha iyi bir hedge aracı. İçimden bir ses, yeniden başlamadan önce daha kapsamlı tasfiyeler olacağı ve trend testleri göreceğimizi söylüyor. ETH’nin gücünü takip etme argümanı tarihsel olarak kullanışlı olmuştur, bu nedenle herhangi bir BTC konsolidasyonu sırasında bunu aramak faydalı olacaktır. Bin 900 doların altında yaşanacak herhangi bir sıçramayı satın almak istiyorum ama görünüşe göre bunu herkes istiyor.

Bitcoin’de 37 Bin Dolar Direncine Dikkat Çekti

Dahası analist en büyük kripto para Bitcoin’in bir direnç seviyesini (37 bin dolar civarı) geçmekte zorlandığını ve bu zorlamanın bir sonucu olarak muhtemelen aşağıya yöneldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Doldurulmayı bekleyen emirlerin miktarına bakacak olursak BTC için en az direnç yön aşağı tarafta gibi duruyor. Benim düşüncem, bu son yükselişin, tasfiyelerin bıraktığı boş bir cep nedeniyle olduğu ve düşüşü bekleyen herkesin pasif olarak piyasada uzun süre eklediği yönünde. Dün gece bahsettiğim bu short pozisyonda kalmaya devam ediyorum.

Ancak analist kripto kralının fiyatının 30 bin dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe BTC‘de uzun vadede yükselişin devam edeceğinin altını çizerek “Neredeyse 2 bin puan benim için yeterince kazançlı oldu. 30 bin doların üzerindeyken genel olarak düşüş bekleyen tarafa geçmeyeceğim” dedi.

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