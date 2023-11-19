  ChatGPT Ethereum’un Yerini Alacak Altcoin’leri Açıkladı ve Liste Şaşırtmadı! Bakın 3 Ethereum Katili Altcoin Hangileri!

Ethereum (ETH) gas ücretlerinde geçtiğimiz ay yaşanan sürekli artış geliştiricileri, yatırımcıları ve kripto para kullanıcılarını katman-1 blockchain’inin alternatiflerini aramaya itti.

Ethereum Gas Fee Son Durum

Aşağıda bulunan grafikte de görüldüğü üzere, Ethereum ortalama gas ücretleri 15 Ekim’de BitInfoCharts tarafından sağlanan verilerde 1,5 dolardan 17 Kasım’da kaydedilen son ortalama 6,35 dolara kadar yükseldi. CryptoQuant’ın sağladığı verilerine göre ise kullanıcılar tek bir günde ETH gaz ücreti olarak 6,9 milyon dolar ödediğini ortaya koydu.

Geçmişte yaşananlar düşünüldüğünde benzeri durumlarda bu tarz yüksek ücretların ortaya çıkışı Ethereum’a benzer ve daha düşük gas ücretleri ile alternatif katman-1 blok zinciri arayışının artmasına sebep olmuştu. Buna bağlı olarak ChatGPT’den alternatifleri paylaşması yönünde bir cevap istenildi. ChatGPT’ye göre cevap sanıldığı kadar uzakta değildi. İşte ChatGPT tarafından ismi verilen 3 alternatif.

BNB Chain (BNB)

ChatGPT tarafından tercih edilen ilk ağ, hacim bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance tarafından oluşturulan katman-1 blockchain’i BNB Chain (BNB) oldu. İlginç bir biçimde, Ethereum gas ücretleri artmaya başladığından bu yana BNB’de de fiyatı artışı yaşandı ve geçen aya oranla %14,66 oranında yükseldi. Yazım saati itibariyle BNB 242,13 dolar seviyesindeydi.

ChatGPT’nin BNB Chain hakkında yorumu şu şekildeydi:

Binance Smart Chain, düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreleriyle biliniyor. Binance Chain ile paralel olarak çalışır ancak akıllı sözleşme işlevselliği ekler. BNB, Binance Smart Chain’in yerel kripto para birimidir ve işlem ücretlerini ödemek ve çeşitli merkeziyetsiz uygulamalara (DApp’ler) katılmak için kullanılabilir. Binance Smart Chain’in yüksek verim ve düşük ücretlere öncelik veren mimarisi, onu Ethereum’a alternatif arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Solana (SOL)

Özellikle Solana (SOL) yaşanılan FTX olaylarının ardından büyük bir toparlanma yaşadı ve yılın en iyi performans gösteren kripto paralarından bir tanesi oldu. ChatGPT’nin ikinci seçimi olmasında daha verimli gas ücretleri işaret edildi. Bunun yanı sıra SOL, aylık fiyat incelemesinde %136’lık inanılmaz kazançla yazım saati itibariyle 56,13 dolardan alıcı buluyordu.

ChatGPT’nin Solana hakkında yorumu şu şekilde oldu:

Solana, yüksek işlem hacmi ve düşük işlem maliyetleriyle dikkat çekti. Ölçeklenebilirliği artırmak ve işlem onay sürelerini azaltmak için Proof of History (PoH) adı verilen benzersiz bir mutabakat mekanizması kullanıyor. Solana, merkezi olmayan uygulamalar için hızlı ve uygun maliyetli bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. Büyüyen ekosistemi, Ethereum’a göre performans avantajlarından yararlanan çeşitli projeleri ve merkezi olmayan borsaları (DEX‘ler) içeriyor.

Cardano (ADA)

Bu arada, ChatGPT’nin üçüncü seçimi Cardano (ADA) oldu. Cardano bu “Ethereum katilleri” arasında en iyi ikinci performansa sahip. ADA fiyatı ise son 30 günde yatırımcılarına %46’lık kazanç ortamı yarattı ve yazım saati itibariyle g0,36 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bunun yanı sıra ChatGPT söz konusu projelerin her birini değerlendirirken güvenlik, ölçeklenebilirlik, merkeziyetsizlik ve benimseme gibi diğer faktörlerin de göz önünde bulundurulduğunu açıklamasına eklemişti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.