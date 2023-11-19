  Son 1 Ayda Yüzde 200’ün Üzerinde Yükselen Bu Altcoin Yeni Zirveleri Zorlayabilir!

Solana (SOL) yakaladığı ivme üzerine yaptığı son toparlanma ile 68 dolara çıkarak son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yakaladığı yükseliş ivmesinde belirgin kayıp belirtileri gösteriyor. Altcoin‘i sarsan satış baskısı, Bitcoin‘in 38 bin dolar direncini geçemeyerek aşağı yönelmesi dönmesi üzerine piyasa genelinde endişenin artmasıyla tetiklendi. Peki SOL’un fiyatı 68 dolarla aşırı alım bölgesine mi ulaştı yoksa toparlanma devam edecek mi, gelin daha yakından bakalım.

Solana’nın Fiyatındaki Çarpıcı Hareketlilik

Solana’nın fiyatı, Eylül ayında 17,78 dolardan toparlanma moduna girdi. Oldukça etkileyici olan parabolik toparlanma ile altcoin’in fiyatı sadece 10 hafta içinde yüzde 293’lük bir artışla 68,2 dolara çıktı.

Bu dönemde, SOL’daki alıcılar kurdukları baskıyla 20, 50, 100 ve 200 seviyelerindeki günlük Üstel Hareketli Ortalamaları (EMA) başarıyla geçtiler ve 30 dolar ve daha yakın zamanda 48 dolar gibi önemli fiyat seviyeleri aşıldı. Ancak, son 18 ayın en yüksek seviyesi olan 68,2 dolara ulaşılmasının ardından SOL 56,9 dolara kadar bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldı

Bu düzeltmeyle yüzde 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle aynı seviyede bulunan 48,3 dolardaki destek seviyesinin yeniden test edilmesi söz konusu. Bununla birlikte altcoin’in fiyatının şu anda 43 dolar seviyesinde bulunan yüzde 50 geri çekilme seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendi içinde hareket etmeye devam etmesi beklenebilir.

Bu nedenle, düzeltme sonrası başlayacak bir ralli alıcıların yükseliş trendini sürdürmelerine ve yuvarlanan bir dip formasyonu ile toparlanmanın devam etmesine yardımcı olabilir. Bu formasyonun vereceği destekle SOL için potansiyel fiyat hedefi ilk olarak 78,2 dolar, ardından 100 dolar ve 143 dolar olacak.

Yeni Cüzdan Adresi Büyük Oranda Arttı

Solana ağında günlük olarak oluşturulan yeni cüzdan adresleri ağ aktivitesinin ve potansiyel büyümenin önemli bir göstergesidir. 17 Eylül’den 17 Kasım’a kadar ağ üzerinde oluşturulan yeni cüzdan adreslerin sayısı 193 binden 336 bine çıkarak Solana ağına katılımın ve ilginin arttığını gösterdi. Yeni cüzdan adreslerdeki bu artış tipik olarak SOL için yüksek talebe ve ağın daha geniş çapta benimsenmesine işaret ediyor.

Dahası SOL’un fiyatındaki potansiyel bir geri çekilme sırasında 20 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) yukarı doğru olan eğimi fiyata önemli bir destek olarak öne çıkıyor. Şu anda yüzde 74 gibi yüksek bir seviyede bulunan Ortalama Yön Endeksi (ADX) ise yükseliş momentumunun tükenme ihtimaline işaret ederek SOL için düşüşün gerekli olabileceğini ortaya koyuyor.