19 Kasım Kripto Para Piyasaları ve Bitcoin Son Durum

Yeni bir haftalık kapanışa daha yaklaşırken Bitcoin fiyatı 36.500 dolarda oyalanmaya devam ediyor. Peki piyasalarda son durum ne? Altcoin yatırımcıları için BTC düzeltmesinin zamanlaması can sıkıcıydı ve dirençten destek seviyelerine gerileyen fiyatlar kayıplar doğuruyor. Önümüzdeki günlere dair beklentileri ve güncel durumu ele alıyoruz.

Bitcoin Son Durum

Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 36.500 dolardan alıcı buluyor ve 24 saatte 36.178 dolara kadar düştü. Şimdilik destek olarak 36.000 seviyesinin korunması önemli ve 38.000 dolarlık direnç alanının testine dair ümitler sıfırlanmış değil. Önümüzdeki saatlerde BTC yeni haftalık kapanışını yapacak ve 4 haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kırmızı mumu gördük.

Buna rağmen 30 Ekim’de başlayan haftanın zirve noktası olan 36.000 doların üzerinde kapanışlar önemli. Kısa vadeli düzeltmeler bu tarz keskin rallilerde karşılaşabileceğimiz şeyler. Eğer fiyat haftalıkta 38.000 doları aşabilirse 40.173 doları hedefleyecek. Ancak 36.000 dolar kaybedilirse bu senaryoda 34.000 ve 32.800 dolara kadar satışlar devam edebilir.

Kripto Paralar Son Durum

Bitcoin fiyatındaki kasvetli hava piyasa genelinde baskın durumda. Kripto paraların kümülatif hacmi 40 milyar dolara kadar günlükte %30 düştü. Kümülatif değer ise 1,4 trilyon dolar eşiğini kaybettiği için altcoinlerde daha fazla erime görebiliriz. Bitcoin (BTC) son 7 günde yüzde 1,2 civarında düşerken ETH fiyatı yüzde 5’e yakın eridi. Altcoin kralı BlackRock ve Fidelity tarafından yapılan spot ETH ETF başvurularına rağmen 2.000 doları koruyamıyor. Aynı haber BTC fiyatının haziran ayından sonra çift haneli kazançlar yakalamasını sağlamıştı.

Render (RNDR) bu hafta sürpriz çıkış yapan altcoinlerden biri oldu. Fiyat 3,3 dolar zirvesinin ardından artmaya devam ediyor. Haftalıkta kazançları yüzde 44’ü aştı. TIA ve KAS Coin ise sırasıyla yüzde 58 ve 74 kazanç elde etti. En büyük 100 kripto para arasında kazanç rekoru haftalık bazda iki altcoinde bulunuyor.

AVAX fiyatı BTC satışlarına rağmen güçlü kaldı ve 21 doların üzerinde 30 dolar bölgesini hedeflemeye devam ediyor. Uzun süre bekleyen yatırımcılar rallinin geç başladığını görmüştü ancak mevcut güçlü duruş memnun edici.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.