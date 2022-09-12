Tüm piyasa düşerken bile yükselme eğiliminde olan kripto para birimi için yükseliş konusunda şartlar giderek olgunlaşıyor olabilir.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon’un yerel kripto para birimi MATIC, Haziran ayındaki yukarı yönlü harekete başlangıcından bu yana kazançlarının çoğunu korumak konusunda iyi bir iş çıkardı. En son fiyat hareketi, özellikle yükselen bir destek hattı boyunca işlem gördüğü için hala ne yöne doğru gideceği konusunda belirsizlikler yaratıyor.

Formasyon Ne Diyor

MATIC, Haziran ayından bu yana bir megafon formasyonu içinde işlem görüyor. Ağustos ayının ikinci yarısını yükselen destek hattının yeniden test edilmesiyle tamamladı. O zamandan bu yana bazı yükseliş denemeleri oldu ancak aynı seviyede kaldı.

MATIC’in performansı, destek hattından geri dönmek için güçlü bir talebin olmadığını gösteriyor. Yaklaşık 0,95 dolar ve 1 dolar fiyat seviyelerinde bulunan direnç seviyesine yakın işlem gördü. Bu, sonraki herhangi bir yükselişin muhtemelen sancılı geçebileceği anlamına geliyor olabilir.

MATIC’in fiyat hareketindeki mevcut belirsizlik, çelişkili balina faaliyetini yansıtıyor. Bazı balinalar satış yaparken diğerleri alım yapıyor. Örneğin, 100.000 ila 10 milyon arasında coin tutan adresler son beş gün içinde bakiyelerini azalttı.

Dahası, 10 milyondan fazla MATIC token’ı tutan adresler aynı 5 günlük süre zarfında bakiyelerini artırdı. Bu birikim, diğer balina kategorilerinden gelen satış baskısını dengelemiş gibi görünüyor. Balinaların birleşik veya senkronize alım ve satım faaliyetleri, fiyat yönünün daha net olmasını sağlayacak gibi duruyor.

Fiyatı Başka Ne Etkiliyor

Balina aktivitesi şu anda MATIC’in fiyat hareketini etkileyen tek metrik değil. Örneğin, Polygon’un ağ büyümesi ayın başından bu yana yavaşladı. Bu durum yatırımcıların hissiyatını olumsuz etkilemiş olabilir.

MATIC’in MVRV uzun/kısa farkı basın zamanında -43% olarak hesaplanmıştı. Bu, 2022’de şimdiye kadarki en düşük seviyesinden çok daha yukarıda ancak yine de boğaların lehine diyebileceğimiz bir bölgeye göre negatif konumdaydı.

Sonuç

MATIC’in MVRV uzun/kısa farkındaki iyileşmeye rağmen, kısa vadede aşağı yönlü bir sonuç olasılığı hala bulunuyor. Polygon, MATIC’in mevcut durumuna rağmen ortaklıklar ve önemli gelişmeler peşinde koşmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, MATIC’in güçlü büyümesini sürdürürken uzun vadeli potansiyeline vurgu yapıyor.

Uzun vadede MATIC’in yukarıda bahsedilen gelişmelerle bağlantılı organik talepten faydalanacağı söylenebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.