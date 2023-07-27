ABD Temsilciler Meclisi‘nde 26 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumda, kripto para savunucuları tarafından ülkede net bir düzenleyici çerçeve oluşturulması için hazırlanan yasa tasarısı onayladı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, 35-15 oyla Cumhuriyetçilerin öncülüğündeki tasarıyı onaylarken bazı Demokratların da tasarı lehinde oy kullandığı görüldü.

Dönüm Noktası Niteliğindeki Kripto Para Tasarısında İlk Aşama Geçildi

Cumhuriyetçiler, net bir düzenleme olmadan kripto para şirketlerinin denizaşırı bölgelere gidecekleri konusunda uyarılar yapmış, geçen hafta ABD mahkemesinin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) açtığı davada verdiği XRP kararının ardından tasarıda bazı değişiklikler yaparak bu dönüm noktası niteliğindeki kripto para tasarısının son halini tanıtmışlardı.

Tasarı için Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi‘nden onay alınmış olması ilk aşamadan geçildiği anlamına geliyor. İlk adımı geçmek, mevcut düzenlemelerin netlikten yoksun olduğu ve özellikle FTX gibi önde gelen kripto para şirketlerinin çökmesinin ardından SEC’in sektöre karşı gösterdiği sert eylemlerini engelleyeceği için kripto para destekçileri için zafer anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Kuzey Carolina’dan Başkan Patrick McHenry, oturumda tasarının yanı sıra kripto paraların potansiyelinden övgüyle söz ederek “Bu bir yazılım devrimi ve doğru yapılırsa finansal bir devrimdir” dedi.

Şimdi Pennsylvania Cumhuriyetçisi Glenn Thompson liderliğindeki Temsilciler Meclisi Tarım Komitesi, bugün tasarının kendi bölümünü gözden geçirecek. Bu bölümde ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu‘na (CFTC) 120 milyon dolar ek bütçe sağlanmasını içeriyor. Sağlanacak en bütçe ile CFTC’ye varlık sınıfını mevzuatta belirtildiği şekilde düzenlemek için yeni yetkiler verilecek.

Kripto Para Tasarısının Detayları

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin yeşil ışık yaktığı tasarı, kripto para şirketlerinin SEC veya CFTC‘ye kaydolmaları için gerekli yönergelerin belirlenmesini amaçlıyor. Ayrıca, dijital varlık yaratıcılarının SEC’e Blockchain ağlarının yeterince merkezi olmadığını kanıtlamaları için bir sürecin ana hatlarını çizerken, CFTC için kripto paraların emtia olarak denetlenebilmesinin önünü açıyor. Tasarı ayrıca iki düzenleyici kurumun kurallar oluşturmada birlikte çalışmasını ve NFT‘ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) gibi konularda çalışmalar yapmalarını zorunlu hale getiriyor.

Tasarıda, bir kripto paranın sadece bir yatırım sözleşmesinin parçası olarak satıldığı için otomatik olarak bir menkul kıymet olarak kabul edilmemesi gerektiği de açık bir şekilde belirtiliyor. Bu, SEC’in Ripple aleyhine açtığı davada yakın zamanda çıkan mahkeme kararı sonrası yapılan revize ile getirildi. Cumhuriyetçiler bu kararın yeni yasalar oluşturmak için yürütülen çalışmaları destekleyeceği ve Demokratlara bu tür yasalara duyulan ihtiyacı göstereceğini umuyor.

Tasarı, mevcut kuralların bir kripto paranın menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için yeterli olduğunu savunan SEC Başkanı Gary Gensler’in tepkisini çekmişti. Gensler yeni kuralların getirilmesine gerek olmadığını iddia etmişti.