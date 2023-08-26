Pazar büyümeye devam ederken kripto para alanında heyecan verici bir kaç gelişme olduysa, bunlardan bir tanesi de taraftar token’larının piyasaya sürülmesi oldu. Adından da anlaşılacağı üzere, taraftar token’ı, sahiplerine çeşitli ayrıcalıklar sunan ve aynı zamanda taraftarların favori spor takımlarıyla etkileşime girmeleri için bir fırsat olarak hizmet eden bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor.

Bazı taraftar token’ları için, sahipler kulüp kararlarında oy kullanabilir veya spor takımıyla ilgili bir varlıkta belirli bir mülkiyete sahip olabilir. Diğer avantajlar arasında rastgele ödüller, ücretsiz ürünler ve bazen benzersiz deneyimlere özel erişim de yer alır. Pazar büyümeye devam ederken, yatırımcılar bu taraftar token’ların portföyleri için değerlendirmeye değer olup olmadığını merak ediyor olabilir. Şimdi bir göz atalım.

FC Barcelona Taraftar Token’ı (BAR)

İspanya merkezli kulüp FC Barcelona, 2020 yılında spor tabanlı bir blok zinciri projesi olan Chiliz (CHZ) ile işbirliği içinde BAR’ı başlattı. Chiliz zinciri üzerine inşa edilen BAR, taraftarlara ve sahiplerine anketlerde oy kullanma ve kulüp maçlarına VIP erişim imkanı sunuyor.

BAR, sahiplerine bu avantajlara erişim sağlamak için bir Proof-of-Authority (PoA) yan zinciri kullanır. Ayrıca, token 26,68 milyon dolar piyasa değerine ve maksimum 40 milyon coin arzına sahip. Fiyat hareketi açısından, BAR son zamanlarda kötü bir performans göstermedi.

CoinMarketCap’e göre, BAR’ın fiyatı basın zamanında 2,55 dolardı, Bu, son yedi günde %3,27’lik bir artış oldu. Bununla birlikte, son 365 gün içinde token değerinin %62,40’ını kaybetti. Bu durum, indirimli olarak birikim yapmak için bir fırsat gibi görünse de yatırımcıların temkinli olması gerekebilir.

Örneğin, Barcelona mali açıdan harika bir yıl geçirmedi ve bu durum token performansına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda, kulüp bir önceki sezonda iyi bir performans sergilemişti, geçen sezonki performansını tekrarlar veya geliştirirse, BAR benimsenmede bir artış yaşayabilir. Bu da fiyatını olumlu yönde etkileyebilir.

Alpine F1 Takımında Son Durum (ALPINE)

Listenin ikinci sırasında Binance tarafından geliştirilen ilk Formula 1 (F1) token’ı olan ALPINE yer alıyor. Dünyanın en büyük borsası ALPINE’i Fransız otomobil üreticisi Alpine Cars ve Alpine F1 takımı için bir hayran tokenı olarak yarattı.

Token‘ın başlıca kullanım alanı, sahiplerinin Binance oylama oturumlarına katılabilmesidir. Ayrıca, ALPINE sahibi olmak, hayranlara NFT’leri stake etme, imzalı ürünler alma ve Alpine F1 pilotlarıyla tanışma imkanı sunuyor. Binance tarafından oluşturulduğu için ALPINE bir BEP-20 token’ı ve BNB chain üzerinde çalışıyor.

Bu yazının yazıldığı sırada ALPINE’ın piyasa değeri 21,72 milyon dolar ve dolaşımdaki arzı 11,36 milyon dolardı. Fiyat açısından bakıldığında, ALPINE’in 7 günlük performansı nispeten iyiydi, zira fiyat 1,91 dolardı. Ancak son bir yıldaki performansı BAR’dan pek de farklı olmadı ve bu süreçte değerinin %55,51’ini kaybetti. Alpine, bir F1 turnuvası kazanarak başarıdan payını aldı.

Ancak son zamanlarda, takımın yönetiminde kaos eksik olmadı. Dolayısıyla, yatırımcıların görünürde herhangi bir çözüm olup olmadığına dikkat etmeleri gerekebilir. Sorunun çözümünde ilerleme kaydedilirse, ALPINE’in değerinin düşük olduğu düşünülebilir ve alım yapmak için düşünülmeye başlanılabilir.

Manchester City Taraftar Token’ı (CITY)

Manchester City Taraftar Token’ının bu listede yer alması kesinlikle sürpriz değil. Son zamanların en başarılı takımlarından biri olan kulübün başarısı token’ına yansımadı. CoinMarketCap’e göre, CITY’nin değeri %86,13 oranında düşmüştü.

Bununla birlikte, yazı yazıldığı sırada CITY token’ı hakkında etkileyici bir şey vardı. 3,88 milyon dolar olan 24 saatlik işlem hacmi %123 oranında artmıştır. Hacimdeki artış, şehir token’ına çok fazla ilgi olduğunu ve işlemlerin etkileyici olduğunu gösteriyor. İşlemlerdeki bu artış, yatırımcıların dikkate almak isteyebileceği bir şeydir. CITY etkileyici bir işlem hacmini sürdürürse, satın almak ve bir süre elde tutmak için iyi bir token olabilir.

Barcelone token gibi CITY de Chiliz blok zinciri üzerine inşa edilmiştir ve sahipleri için benzer avantajlara sahip. Bu yazı itibariyle, CITY’nin piyasa değeri 20,21 milyon dolar ve dolaşımdaki arzı 3,5 milyon token.

S.S Lazio Taraftar Token’ı (LAZIO)

LAZIO Fan Token, Binance tarafından geliştirildiği ve Launchpad borsasında piyasaya sürüldüğü için ALPINE’e benzemektedir. Diğer taraftar tokenleri gibi LAZIO da sahiplerine oy kullanma ve sıradan taraftarların sahip olmadığı ödüllere erişme hakkı sunuyor. Beklendiği gibi, LAZIO Chiliz blok zinciri üzerinde çalışmamaktadır.

Bunun yerine, BNB Zinciri üzerinde bir token olarak oluşturulmuştur. Bu yazının yazıldığı sırada, LAZIO’nun piyasa değeri 17,27 milyon dolardı. Son 90 gün içinde LAZIO’nun değeri %15,36 oranında azaldı.

Ancak token, Tüm Zamanların En Yüksek Değerinden (ATH) düşüşü çok büyük olduğu için değerinin düşük olduğu düşünülebilir. Bu nedenle, LAZIO satın almak isteyen yatırımcılar kulübün etrafındaki gelişmelere dikkat edebilir.

Paris Saint-German Taraftar Tokenı (PSG)

Bu listenin son sırasında PSG Taraftar Token’ı yer alıyor. PSG, son on yıldır Fransa’nın en başarılı kulübü olmuştu. Bu nedenle, Socios.com ekibinin onuruna bir token geliştirmesi şaşırtıcı değildi. PSG token’ı, Chiliz blok zinciri tarafından desteklenmekte.

İlginç bir şekilde PSG, CITY ile benzer bir duyarlılığa sahip. Öyle ki 24 saatlik işlem hacmi %915 oranında artmıştır. Ayrıca, hacimdeki artış, son 24 saat içinde %6,11 oranında yükselen fiyatı olumlu yönde etkiledi.

İşlem hacmindeki artış, piyasa katılımcılarının gözünün PSG’de olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, kenarda bekleyen diğerleri PSG’yi olası uzun vadeli kazançlar için bir token olarak değerlendirmek isteyebilir.

Sonuç olarak, büyük potansiyele sahip başka taraftar token’larının da olması muhtemel olabilir. Aynı zamanda, en yüksek piyasa değerine sahip bu beş token önümüzdeki yıllarda da önemli olmaya devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.