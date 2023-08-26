Kripto para yatırımcılarının uçuk hedefleri yatırımcıların önemli bölümünü cezbediyor. Peki bu ne kadar mümkün? LUNC veya Shiba Coin için 1 dolar hedefi veren popüler kripto analistleri görebilirsiniz. Mesela 2021 yılında SOL Coin için 2000 dolara kadar hedef açıklayan isimler görmüştük. Bunların çoğu belirli formasyonlara göre bu uçuk hedefleri açıkladı. Peki ne kadar gerçekçi?

XRP Coin Uzun Vadeli Hedef

Aylık grafikte büyük bir dalganın meydana geleceğini tahmin eden ünlü analist XRP Coin fiyatı için 333 dolarlık uçuk bir hedef açıkladı. Ünlü kripto analisti Dark Defender, XRP’nin 333 dolara yükseleceğine inanmış görünüyor. Piyasa gözlemcisi, bu iddialı hedefi en son analizinde açıkladı ve büyük bir dalganın potansiyel oluşumunu gözlemlerken tarihsel verilere atıfta bulundu.

Dark Defender Büyük Dalgayı ilk olarak Mart ayında yaptığı bir analizde tanımlamıştı. Başlangıçtaki şüpheciliğe rağmen, XRP‘nin bu büyük hedefe doğru yolculuğu ivme kazandıkça onun görüşleri de ilgi görmeye başladı.

Analist Nisan ayında XRP için yaza kadar 1 dolarlık bir hedef duyurdu. Bu hedef 13 Temmuz tarihindeki özet kararla neredeyse gerçek oluyordu. Fiyat 13 Temmuz tarihinde 0,93 dolara kadar yükseldi. Ancak sonrasında SEC’in kararı temyize götürme niyeti heyecanı söndürdü.

XRP Coin 100 Doları Aşar Mı?

Dark Defender, XRP‘nin 0,93 dolarlık direnç seviyesini kıracağını ve 1,33 dolara doğru ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu olmadı ve popüler kripto analisti de fiyat modelini güncelledi. Revize edilmiş hedefleri 1,88 ve 5,85 doların ardından 18,22 dolara işaret ediyor. Ayrıca, son analizde analist, beklenen Boğa Koşusunun habercisi olan “yeşil sinyali” vurguladı.

Bu sinyal, 2017 boğa koşusu ve 2021 rallisi gibi önceki önemli fiyat hareketlerini doğru bir şekilde tahmin etmişti. Dark Defender, göstergenin 23 Mart’ta tekrar yeşile dönerek bir başka önemli fiyat artışı potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Dark Defender’ın tahminlerinin ardındaki teknik açıklama Büyük Dalga hedeflerinde yatmaktadır. Bu hedef mevcut fiyatla %63,975’lik akıllara durgunluk veren bir artışa işaret ediyor. XRP’nin Şubat 2017’den Ocak 2018’e kadar %66.240’lık bir artış gösteren 2017 boğa koşusu sırasındaki rallisinden ilham alan hedef bu dönemde gerçek olmayacaktır.

XRP Coin’in maksimum arzı 100 milyar ve 1 dolar olduğu senaryoda piyasa değeri 100 milyar dolar olmalı. Dolaşım arzında göreyse 50 milyar doları aşmalı. 10 dolar olduğunda 1 trilyon dolara karşı 500 milyar dolar piyasa değerine ulaşması gerekir. 100 dolar hedefindeyse 10 trilyon dolara karşın 5 trilyon dolar dolaşım arzına göre piyasa değeri gerekir. 300 dolar içinde bu rakam 30 trilyona 15 trilyon dolar olacaktır. Bugün Apple dahil trilyon dolarlık tüm şirketleri topladığımızda böyle bir rakama ulaşamayız. Yani 5-10 dolar aralığındaki hedefler bile kripto paraların kümülatif değerinin 5-6 milyar doları geçemediği senaryoda uçuk gibi kalıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.