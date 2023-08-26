PEPE Coin yatırımcıları bu hafta büyük bir şok yaşadı ve multisig cüzdanın hacklendiğini gördü. Milyon dolarlık satışlar peş peşe geldi. PEPE Coin ekibinin kontrolünde olan cüzdandan yaşanan çıkışlar merkezi borsalara girdi ve satıldı. Ekip bu sabaha kadar sessizliğini korudu ve birkaç saat önce neler olduğunu topluluğu anlatmaya karar verdi.
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Haziran ayında popülerliğini artıran ve ayı piyasalarına rağmen ciddi hacim miktarına ulaşan altcoin ilk defa böyle bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar daha büyük kayıplardan endişelendiği için panik satışları yaptı. Bu durum da fiyatın yaklaşık yüzde 40 oranında erimesine neden oldu. Herkes PEPE Coin ekibinin sessizliğinin daha fazla düşüşe neden olabileceğini düşünürken ekip kısa süre önce aşağıdaki açıklamayı yaptı.
“16 Trilyon PEPE tokeninin (yaklaşık 15 milyon USD değerinde) çeşitli kripto borsalarına aktarıldığının farkındayız. Multi-sig’de şu anda 10 Trilyon Token ve bir imzacı kaldı ve sizi temin ederim ki bu tokenlar ve bu Twitter hesabı emin ellerde. Gerçekleşen her şeyi açıklamak ve PEPE topluluğuna mümkün olduğunca şeffaflık sağlamak istiyorum.
Kuruluşundan bu yana ekip içinde mücadele etmek zorunda olduğumuz bir şey var. O da egolar ve açgözlülük. Bu iç çekişmelerle uğraşma zorunda kaldık.”
Açıklamanın buraya kadar olan kısmından anlaşılıyor ki ekip içinde bir ayrılık oldu ve giden ekip üyesi tazminatını da aldı.
Açıklamanın ikinci bölümü konunun detaylarına ve bundan sonra ne olacağına odaklanıyor. Topluluk açıklamadan bir nebze tatmin olmuş ki fiyat yükselmeye başladı. Ancak ekibin geri kalan kısmında da benzer sorunların yaşanması ihtimali PEPE Coin için hep bir soru işareti olarak kalacak. Açıklamanın devamında şunlar yazıyor;
“Artık proje bu yükten tamamen arınmış durumda ve önü açık. Sık sık çatışmalar yaşandı ve PEPE‘nin oluşturulmasında yer alan ekibin çoğunluğu, projenin başlangıcının ilk haftasından sonra kendilerinden uzaklaşmaya başladı. İmza atamama, anlaşmazlıklar ve haftalarca iletişim kurulamaması nedeniyle multi-sig tokenleri ile bağış yapma veya yatırım yapma konusunda ekibin ilerlemesini engellediler. Multi-sig, onay için 3/4 imzacının hazır bulunmasını gerektirecek şekilde ayarlanmıştı.
3 eski üye anlaşarak 26 trilyonluk PEPE Coin’den 16 trilyonu çaldı. Bunları borsalara satmak için gönderdiler. Biz de onları multisig cüzdandan attık ve kalan tokenleri güvene aldık.
Yaşananlar karşısında şok oldum ve bu kötü aktörlerin eylemlerinin topluluğumuzun üyelerine neden olduğu tüm korku, belirsizlik ve kayıplar için özür dilemek istiyorum. CEX-cüzdan tokenleri hiçbir zaman piyasada satılmak ya da ekibin kâr etmesi için tasarlanmamıştı. Tüm bu süre boyunca sorumlu ben olsaydım, bazı bağışlar yapar ve cex cüzdanının çoğunu uzun zaman önce yakardım. Sizi temin ederim ki bu Twitter hesabının kontrolü ve multi-sig’de kalan 10 trilyon token güvende ve herkesin ve PEPE’nin çıkarlarını en iyi şekilde gözeten birinin kontrolünde, hain eski ekip üyeleri tarafından erişilemez durumda.
İşleri ilerletmeme yardımcı olacak bazı önde gelen topluluk üyeleriyle görüşmelere başladım ve $PEPE’nin hak ettiği merkezi olmayan ve kırılganlık karşıtı meme-coin varlığı olarak gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacak konumda olduğum için heyecanlıyım.
Bu noktada, dün multi-sig’den çalınan tokenların çoğunun/tamamının OKX ve Binance‘de hızla satıldığı görülüyor. Multi-sig‘de kalan 10 trilyon token, eski multi-sig’den yeni bir cüzdana aktarılacak ve burada kullanılacakları veya yakılacakları günü bekleyecekler.
PEPE için Telegram grubu şu anda kilitli, grup sahibinin eski Telegram hesabı hacklendi ve grup ele geçirildi. Bu konuda dikkatli olun ve X hesabından yapılacak duyuruları takip edin”.