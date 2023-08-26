PEPE Coin yatırımcıları bu hafta büyük bir şok yaşadı ve multisig cüzdanın hacklendiğini gördü. Milyon dolarlık satışlar peş peşe geldi. PEPE Coin ekibinin kontrolünde olan cüzdandan yaşanan çıkışlar merkezi borsalara girdi ve satıldı. Ekip bu sabaha kadar sessizliğini korudu ve birkaç saat önce neler olduğunu topluluğu anlatmaya karar verdi.

PEPE Coin Açıklama

Haziran ayında popülerliğini artıran ve ayı piyasalarına rağmen ciddi hacim miktarına ulaşan altcoin ilk defa böyle bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar daha büyük kayıplardan endişelendiği için panik satışları yaptı. Bu durum da fiyatın yaklaşık yüzde 40 oranında erimesine neden oldu. Herkes PEPE Coin ekibinin sessizliğinin daha fazla düşüşe neden olabileceğini düşünürken ekip kısa süre önce aşağıdaki açıklamayı yaptı.

“16 Trilyon PEPE tokeninin (yaklaşık 15 milyon USD değerinde) çeşitli kripto borsalarına aktarıldığının farkındayız. Multi-sig’de şu anda 10 Trilyon Token ve bir imzacı kaldı ve sizi temin ederim ki bu tokenlar ve bu Twitter hesabı emin ellerde. Gerçekleşen her şeyi açıklamak ve PEPE topluluğuna mümkün olduğunca şeffaflık sağlamak istiyorum. Kuruluşundan bu yana ekip içinde mücadele etmek zorunda olduğumuz bir şey var. O da egolar ve açgözlülük. Bu iç çekişmelerle uğraşma zorunda kaldık.”

Açıklamanın buraya kadar olan kısmından anlaşılıyor ki ekip içinde bir ayrılık oldu ve giden ekip üyesi tazminatını da aldı.

PEPE Coin Geleceği

Açıklamanın ikinci bölümü konunun detaylarına ve bundan sonra ne olacağına odaklanıyor. Topluluk açıklamadan bir nebze tatmin olmuş ki fiyat yükselmeye başladı. Ancak ekibin geri kalan kısmında da benzer sorunların yaşanması ihtimali PEPE Coin için hep bir soru işareti olarak kalacak. Açıklamanın devamında şunlar yazıyor;