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  •   Bitcoin ve Altcoin Kralının Fiyatı İçin NUPL Metriği Dip Sinyali Veriyor! Şimdi Ne Olacak?

Bitcoin ve Altcoin Kralının Fiyatı İçin NUPL Metriği Dip Sinyali Veriyor! Şimdi Ne Olacak?

Özet

  • Bitcoin (BTC) ve en büyük altcoin Ethereum'un (ETH) NUPL metriği, fiyatların dibe vurabileceğine dair işaretler gösteriyor.
  • Bitcoin'in Göreceli Gerçekleşmemiş Kar metriği son 5 ayın en düşük seviyesi olan 0,402'ye ulaştı.
  • ABD'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Eylül'ün ilk haftasında spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin ilk güncellemeleri sunması bekleniyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:17
26 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

En büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum‘un (ETH) fiyatının dibe vurduğunun önemli bir işareti olabilecek şekilde Net Gerçekleşmemiş Kar veya Zarar (NUPL) metriği tarihsel bir eğilim gösteriyor. Yatırımcı duyarlılığı açısından spot Bitcoin ETF’si başvurularını çevreleyen coşku azalmaya başladı ve bu durum varlığın fiyatı da aynı şekilde yansıyor.

Bitcoin’in Göreceli Gerçekleşmemiş Karında Düşüş Var

Zincir üzeri veri platformu Glassnode‘dan alınan son verilere göre, Bitcoin’in Göreceli Gerçekleşmemiş Kar metriği mevcut fiyat seviyesinde son beş ayın en düşük seviyesi olan 0,402’ye ulaştı. Bu, giderek daha fazla yatırımcının zarar ettiği anlamına geliyor ve genellikle fiyatın dibe vurduğu ya da yaklaştığının bir işaretidir. BTC’nin fiyatı en büyük kripto paranın 20 bin doların altında işlem gördüğü 2023 yılının başından itibaren hala önemli bir iyileşmeyi temsil ediyor.

Benzer şekilde, en büyük altcoin Ethereum‘un 7 günlük hareketli ortalamaya göre karda olan cüzdan adresi sayısı da son 5 ayın en düşük seviyesinde. Bu, ETH’nin fiyatının dibe yaklaştığına dair işaretler sunuyor. Analistler ETH için bin 700 ile bin 577 dolar arasındaki aralığın bir sonraki kırılma ya da hamle için çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Bin 700 dolar aralığından olacak bir kırılma potansiyel olarak Ethereum’un fiyatı için yükselişle sonuçlanabilir.

BTC’nin Fiyat Seyri İçin Sırada Ne Var?

Kripto para piyasası son dönemde Bitcoin’in fiyatında 30 bin dolar seviyesi civarında uzun süre yatay hareket ederken spot Bitcoin ETF’si başvuruları ile ilgili gelişmelere paralel bir seyir izliyordu.

Nitekim Eylül’ün ilk haftasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi Blackrock da dahil çeşitli spot Bitcoin ETF’si başvurularına ilişkin ilk önemli güncellemeleri sunması bekleniyor. Uzmanlar SEC yetkililerinin büyük ihtimalle ilk son karar tarihinde fazla bir ilerleme kaydetmeden erteleme kararı verileceğine inanıyor.

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