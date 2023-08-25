Önde gelen kripto para birimi Bitcoin (BTC) 26.000 dolar eşiği civarında mücadele ederken Ripple (XRP), Litecoin (LTC) ve Shiba Inu (SHIB) gibi yerleşik altcoinler de düşüş yaşadı. Kripto para denildiğinde altcoinler her zaman sağlam varlıklar olarak kabul edilmeyebilir ancak dijital varlık dünyası için çok önemlidirler.

Altcoinlerde Son Durum!

Genellikle farklı platformların alanda çalışmasını sağlayan ilgili çözümleri desteklerler. Faydaları nedeniyle, kripto para birimi yatırımcıları için iyi bir yatırım seçeneği olabilirler ve bu da fiyatlarının düşmesi durumunda dikkatli bir şekilde uyulması anlamına gelir. XRP, LTC ve SHIB’deki düşüşler bir miktar endişeye neden oldu.

Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı anlaşmazlık, XRP yatırımcılarının son zamanlarda endişelenmesinin tek nedeni değil. Bazıları tarafından diğer kripto paralar arasında en yüksek kayıplardan birine sahip olduğu söylenen XRP’nin son birkaç hafta içinde çarpıcı bir düşüş yaşaması, yatırımcıların daha yeni fırsatlara yönelmesine yol açtı.

Projenin mahkemede ABD SEC’e karşı kazandığı kısmi zafer XRP’nin değerinde bir artışa neden olurken, birçok yatırımcının paraya çevirme kararı düşüşe yol açtı. Teknik bir gösterge XRP için uzun süreli bir düşüş evresi öngördüğünden Litecoin topluluğu da artan endişeler yaşıyor.

Litecoin yarılanması olayı geniş bir beklentiye neden oldu ancak beklenen yükseliş eğilimi yerine düşüş eğilimini getirdi. LTC bir hafta içinde önemli ölçüde düştü; tek bir günde %13,24’e ve bir haftada %21,4’e kadar düştü. Bir analist bu düşüşü, göreli güç endeksinin (RSI) aşırı alıma uğradığı ve yarılanma olayına yol açan günlerde satın alma hissiyatının kuruduğu “haberi satma” durumuna bağlarken, başka bir analist LTC’nin fiyatının şu anki seviyeye ulaşacağını tahmin ediyor yılın son çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı.

Shibarium’da Geliştirmeler!

Boğaların düşüşün toparlanmasına yardımcı olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak Shibarium ağındaki köprü sorunları SHIB’in çöküşünün nedeni olabilir. SHIB’in karşılaştığı fiyat düşüşüne bakılırsa, Layer-2 ölçeklendirme çözümü Shibarium’un lansmanı zorlu bir başlangıç ​​yapmış gibi görünüyor.

Yaklaşık 4,7 trilyon SHIB’in soğuk cüzdana taşınması, balinalar tarafından artan aktivite ve SHIB birikiminin sinyalini verdi, ancak satış baskısı devam etti. Bu davranış yelpazesi piyasada SHIB ile ilgili belirsizliği sürdürüyor ancak altcoin yatırımcıları şu anda ön satış aşamasında olan iki altcoinde umut buluyor.