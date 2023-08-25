Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan PayPal’i ödemeler için aktif biçimde kullanıyor. İsmini duymayan yok. Türkiye’de yasaklanmadan önce (20 yaş altındaki pek hatırlamayabilir) burada da yoğun biçimde kullanılıyordu. Yeni nesil ödeme şirketi yakın zamanda kendi altcoinini piyasaya sürdü. Bu dolara sabitlenmiş USDC benzeri bir stablecoin olduğu için beklenen heyecanı oluşturmadı.

PayPal’in Altcoini

PayPal’ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü stablecoin PayPal USD son on-chain verilerin gösterdiği üzere ilgi çekmekte zorluklarla karşılaşıyor. Blockchain analiz firması Nansen’in bulgularına göre, PYUSD’nin yaklaşık %90’ı şu anda stablecoin ihraççısı Paxos Trust‘ın cüzdanlarında tutuluyor.

Son Nansen raporuna göre Kraken, Gate, Cryptocom’daki bakiyelerle birlikte kripto borsası cüzdanlarındaki varlıklar toplam arzın yaklaşık %7’sini oluşturuyor. İyi bilgilendirilmiş veya profesyonel yatırımcıları tanımlamak için kullanılan bir terim olan “akıllı para” yatırımcıları arasındaki alım oldukça zayıf görünüyordu.

PYUSD Son Durum

PayPal’ın Ağustos ayı başında stablecoin‘i piyasaya sürmesi kripto sektöründe yüksek beklentilere yol açtı. O dönemde, stablecoin’in daha geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayacağına ve kripto paraları ilk kez geniş kitlelere tanıtacağına inanılıyordu. Fintech devinin dünya çapında 350 milyondan fazla kullanıcısı olmasına rağmen beklenen olmadı. En azından şimdilik olmadı ve belki de PayPal bu adımı atarken önümüzdeki yılları hedefliyordu?

Raporda şu yazıyordu;

“Görünen o ki diğer alternatifler mevcutken kripto kullanıcılarından PYUSD’ye yönelik talep eksikliği var (Paypal’ın farklı bir demografiyi hedeflemesinden kaynaklanıyor olabilir).”

PYUSD/wETH ve PYUSD/USDC gibi merkezi olmayan borsalardaki havuzlar 50.000’den az tokenı temsil etmektedir. Bireysel yatırımcılar arasında da popülerlik zayıf. En iyi tekil cüzdan 10 bin dolarlık PYUSD stablecoinine sahip.

Dahası veriler, sözleşmeler veya borsalar hariç ondan az sahibin 1.000 doları aşan bir bakiyeye sahip olduğunu göstermektedir. Mütevazı alımlara rağmen, PYUSD yalnızca üç haftadan daha kısa bir süredir dolaşımda.

Paxos Trust Co tarafından ihraç edilen token Ethereum ağında dağıtıldı ve tamamen dolar mevduatları, kısa vadeli Hazine tahvilleri ve benzer nakit eşdeğerleri ile desteklenmektedir.