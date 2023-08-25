Kripto para birimleri fiyat hareketleri, piyasa değeri ve tokenomik’lerden daha fazlası olarak karşımıza çıkar. Trilyon dolarlık bir pazarı harekete geçiren bu tür yenilikçi teknolojiler aslında gerçek dünyadaki sorunları çözmek için insanlar tarafından kullanılmalı.

En Çok İşlem Yapılan Kripto Paralar

Bu bağlamda, Santiment’in Günlük Aktif Adresler (GAA) metriğini izlemek, hangi projelerin gerçekten ve ne miktarda kullanıldığını keşfetmeye yardımcı olabilir. Platformun açıklamasına göre GAA, her bir kripto ağı için tüm işlemlerde yer alan benzersiz adreslerin sayısını günlük olarak ölçmekte.

Santiment’e ait olan bu veriler kontrol edilerek son 30 gün içinde en fazla günlük aktif adrese sahip ilk 10 kripto para birimi dikkate alındı. İşte yapılan araştırma sonucunda bulunanlar:

Bitcoin (BTC): Bir ay içinde 965.990 GAA; Tether (USDT), BNB Chain üzerinde: Bir ayda 664,170 GAA; Ethereum (ETH): Bir ayda 395.130 GAA; Polygon (MATIC): Bir ayda 238.030 GAA; Litecoin (LTC): Bir ayda 236.870 GAA; Tether (USDT), Polygon ağı üzerinde: Bir ayda 106.640 GAA; Worldcoin (WLD), Optimism’de: Bir ayda 78.480 GAA; Binance USD (BUSD), BNB Chain ağı üzerinde: Bir ayda 77.190 GAA; Bitcoin Cash (BCH): Bir ayda 73.480 GAA; Tether (USDT), Ethereum ağı üzerinde: Bir ayda 73.190 GAA.

En Çok Kullanılan İlk 10 Kripto Paranın Sonucu

Bitcoin, son 30 gün içinde günlük aktif adreslerde açık ara farkla baskın olan kripto para ve ağ oldu. Piyasa değerine göre lider kripto para biriminden beklenen de genel olarak bu oluyor. İlginç bir şekilde, piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para olan Ethereum, diğer kripto paralar arasında ne en çok kullanılan ikinci token ne de en çok kullanılan ağ oldu.

Tether (USDT), farklı ağlar aracılığıyla ilk 10’da üç kez kendisine yer buldu. USDT kullanıcılarının favorisi BNB Chain olurken, onu Polygon ve ardından Ethereum takip ediyor. Polygon’un tokenı, en yüksek GAA’ya sahip ilk 5 kripto para birimi arasında yer alıyor.

Stablecoin’ler, ETH ve MATIC’in yanı sıra en çok kullanılan coin ve ağların eşler arası nakit olmaya odaklanan projelerden olması dikkat çekici oldu. Bitcoin’in kullanım alanına doğrudan rakipler ise Litecoin ve Bitcoin Cash olarak kabul ediliyor.