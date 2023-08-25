Geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmanın ardından kripto para piyasaları yeniden tüm sıkıcılığıyla yoluna devam ediyor. Bugün erken saatlerde PEPE Coin’in hacklenmesi dışında pek heyecan verici bir şey olmadı. Jackson Hole toplantısındaki Powell konuşması bile piyasaları dalgalandıramadı. Öte yandan Coinbase ile popüler bir altcoin önemli bir anlaşmaya imza atmak üzere.

OP Token Haberleri

Coinbase destekli Layer 2 Base ve Optimism ağının yönetim organı The Optimism Collection, bir gelir ve yönetim paylaşım anlaşması üzerinde iş birliği yapmaya hazırlanıyor. The Optimism Collective tarafından yapılan açıklamada, Base’in toplam gelirinin %2,5’ini ya da net kârının %15’ini (hangisi daha büyükse) Optimism Collective’e aktaracağı ve karşılığında altı yıl içinde 118 milyon OP token (175 milyon $) alacağı belirtildi.

Base, 9 Ağustos’ta açıldığından ve OP Stack üzerinde Coinbase tarafından desteklendiğinden beri Ethereum üzerinde bir layer2 olarak faaliyet gösteriyor ve Optimism‘in OP yazılım desteğinden yararlanıyor. Her iki proje de Superchain ekosistemi olarak adlandırılan sistemin bir parçasıdır.

OP ve BASE

Coinbase borsası gelirini çeşitlendirmek ve çok zincirli dünyaya hazırlık yapmak için kendi ağını başlattı. Bu son birkaç yılda kendi ağının başlatılması durumu geçmişteki token ihraç furyasını artıyor. Bu kadar layer2’nin getirdiği enflasyonun sonuçları ne olacak? Sonuçlarını zaman gösterecek ancak en iyilerinin hayatına devam ettiğini göreceğiz. Tıpkı geçmişteki ICO furyasında hayatımıza giren birçok altcoinin ayakta kalışı gibi.

Optimism Collective şunları yazdı;

“Base ve OP Mainnet yükseltmeleri paylaşacak, böylece ağlarının blok alanı uyumlu, homojen ve nihayetinde bir Süper Zincir geleceğinde birlikte çalışabilir kalacaktır. Bu yükseltmelerin nasıl gelişeceği Optimism yönetişimine bağlıdır”.

Bu gelişme, Base’in daha iyi güvenlik ve çalışma süresi için ağını merkeziyetsiz hale getirmeye yönelik planlı hamlesi ile hata kanıtları ve istemcileri uygulama planlarıyla aynı zamana denk geliyor. Ayrıca Base ve Optimism ekipleri yükseltmeleri güvenli bir şekilde yürütmek için bir “güvenlik konseyi” ve siber güvenlik tehditlerini en erken tespit etmek için tasarlanmış gerçek zamanlı bir izleme aracı olan “Pessimism” üzerinde çalışıyor.