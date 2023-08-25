2023 yılının ilk çeyreği heyecan vericiydi ancak devamında yaşanan birçok olumsuzluk hızlı yükselişi durdurdu. BlackRock ETF başvurusu bile uzun süreli bir toparlanmaya neden olmadı. Bunun temel nedeni Fed’in sıkı para politikasının aşırı iyimserleri aldatmasıdır. Ancak 2024 için yatırımcıları umutlandıran en az iki gelişme var.

2024 Yılı Kripto Para Tahminleri

Görünüşe göre Ripple ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ancak 2024’ün ikinci çeyreğinde ve dolayısıyla Bitcoin halving döneminde yasal savaşını noktalayacak. Eğer uzun bir temyiz süreci başlamazsa muhtemelen göreceğimiz şey bu. Yargıç Ripple Labs’a kısmi bir zafer kazandırmış olsa da, yasal savaş henüz bitmiş değil. Bu hala uzun bir yol ve çözüm sadece 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren olası görünüyor.

Ripple ve SEC arasında devam eden yasal savaşta yeni bir duruşma tarihi ortaya çıkıyor. Her iki tarafın da mevcut tarihleri daha önce çakışmadığından, en olası duruşma tarihi 22-26 Nisan arasında ve bu günler Bitcoin halving’inin gerçekleşeceği muhtemel tarihlerdir.

Ripple’ın sorumlu yargıç Analisa Torres’e 23 Ağustos tarihli bir mektupta yazdığı gibi, şirket 2024’ün ikinci çeyreğine kadar müsait olmayacak. Buna ek olarak, CEO Brad Garlinghouse ve Ripple yönetim kurulu başkanı Chris Larsen 1 Nisan’dan 14 Nisan’a kadar müsait olmayacak.

Öte yandan SEC, müsait olmadığı belirli tarihler verdi: 15-19 Nisan, 1-7 Mayıs ve 27-31 Mayıs 2024. Bu tarihlerden de açıkça görüleceği üzere 22-26 Nisan haftası neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Aksi takdirde duruşma Haziran 2024’e kadar ertelenebilir.

Yargıç Torres’in XRP ODL (küresel transferleri daha hızlı işlemek için iki fiat para birimi arasında bir tür köprü) konusunda Ripple lehine karar vermesi bekleniyor. Sonuçta, çoğu kişi bu varlığı bir menkul kıymet olarak görmüyor.

2024 Kripto Fiyat Katalizörleri

Bitcoin halving’i fiyat için en büyük katalizör ve yıllardır yatırımcılar bu olayın fiyatı yükselttiğine şahit oldu. Ancak halving öncesi son bir düşüş dönemine de yıllardır alıştık. Eğer tüm bu süreç başarıyla atlatılır ve 2024 halving’i gerçekleştikten sonra fiyatlar yükselmeye başlarsa bu şaşırtıcı olmayacaktır.

Genel olarak 2024 birçok büyük olaya ev sahipliği yapacak ve bunların çoğu kripto paralar lehine görünüyor.