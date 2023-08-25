Geçtiğimiz 15 ay boyunca Bone ShibaSwap (BONE), simetrik üçgen formasyonunun belirlediği sınırlar içinde yatay trende bağlı bir şekilde hareket etti. Bu formasyonun en önemli özelliği, fiyat hareketlerini birbirine yaklaşan iki trend çizgisi içinde tutabilmesidir. Özellikle, BONE’un fiyatı alt trend çizgisinden iki kez ve üst trend çizgisinden üç kez toparlanarak formasyonun fiyat davranışını etkileme üzerindeki önemli etkisini gösterdi. Şimdi gelin bu grafik formasyonunun kısa vadede BONE’un fiyatına nasıl bir etkisi olacak bakalım.

Bone ShibaSwap Fiyat Analizi

Shiba Inu’nun (SHIB) çok beklenen Shibarium’un lansmanından dolayı Ağustos ayının en çok konuşulan altcoin’in şüphesiz Bone ShibaSwap oldu. Yine de ay boyunca görülen düşüşün ortasında BONE‘un fiyatı bir düşüşle karşı karşıya kaldı. Altcoin‘in fiyatı ay boyunca ulaştığı en yüksek seviyesi olan 1,82 doların ardından yüzde 39’luk sert şekilde düşerek 1,1 dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasasının geneline etki eden belirsizliğin ortasında BONE’un fiyatı yüzde 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinde destek buldu.Bu, fiyatın yüzde 26,5 oranında yükselmesiyle önemli bir dönüm noktası oldu ve nihayetinde mevcut değerlemesi olan 1,40 dolara ulaştı.

Mevcut yükseliş ivmesinin devam etmesi halinde, piyasa katılımcıları 1,47 dolardaki genel direnci aşma ihtimalini yakalayabilirler. Bu dirençten olacak başarılı bir kırılma ile altcoin‘in fiyatı yüzde 18 oranında artırarak simetrik üçgen formasyonunun üst trend çizgisini kırma şansı bulabilir. Bu önemli engelin başarılı bir şekilde aşılması, yeni bir boğa trendinin başlaması için umut verici bir değişime işaret edecek ve potansiyel olarak 2,1 dolar ve ardından 2,39 dolardaki ilk hedeflere ulaşılmasını sağlayabilir.

BONE’un Fiyatındaki Düşüş Trendi Devam Edebilir mi?

BONE’un fiyatı yukarı yönlü bir ivme gösterirken, fiyatın simetrik üçgen formasyonunun üst trend çizgisine yaklaştığına dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada beklenen arz baskısı, potansiyel olarak daha fazla ilerleme olmasının önüne geçebilir. Piyasa duyarlılığındaki zayıflık devam edecek olursa bu altcoin’in dinamik dirençten aşağı yönlü bir dönüş yapamasına ve yeni bir düşüş trendine girmesini tetikleyebilir.

Altcoin’in günlük zaman dilimi fiyat grafiğindeki Vorteks Göstergesi‘nde yükseliş geçişine yaklaşan V+ (mavi) ve VI- (turuncu) eğimi artan alım momentumunu yansıtıyor. Dahası 200 günlük EMA, BONE için daha çok yatay fiyat seyrine işaret edecek şekilde yatay bir seyir izliyor.