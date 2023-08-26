Kripto dünyasındaki en önemli davaların başında Ripple mücadelesi geliyor ve yıllardır bu hukuki savaş sürüyor. XRP Coin fiyatının 2021 boğa sezonunu ıskalamasına neden olan dava aradan geçen yıllara rağmen halen sonuçlanmış değil. Üstelik daha 2 yıl devam etme riski de bulunuyor. Peki alanında Uzman Avukat bu davayla ilgili dün neler söyledi?

Ripple Davası Avukat Yorumu

XRP yanlısı Avukat John E. Deaton, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’a karşı yardım ve yataklık suçlamalarında bulunarak hata yaptığını iddia etti. XRP yatırımcıları tarafından yakından takip edilen Avukat sık sık bu konuda güncellemeler paylaşıyor.

Deaton son dava değerlendirmesini X hesabı üzerinden yaptı. Avukat, eski SEC yetkilileri Bill Hinman ve Jay Clayton’ın U.S. SEC ve Ripple Labs davası sırasındaki ifadelerinin önemine dikkat çekti. Eğer bu ifadeler daha önce SEC tarafından doğrulansaydı uzun süre XRP Coin ve birçok kripto para “yatırım sözleşmesi” damgasından uzak kalabilirdi.

Digital Asset Investor, a16z avukatı Lowell Ness ve Chris Dixon’ı davada ilk tanıklar olarak çağırma niyetini dile getirdi. Eski SEC yetkilileri Jay Clayton ve Bill Hinman’ın yanı sıra bu kişiler de ifade vermeye çağrılacaktı. Jay Clayton, Ethereum Serbest Geçiş Konuşması kavramıyla ilişkilendiriliyor ve yöneticiler bu duruşa katkıda bulunan çabalara öncülük etmekle görevlendirildi. Deaton, Hinman’ın ifade vermesinin elzem olduğu konusunda hemfikir.

Bununla birlikte Deaton, SEC’in CEO Brad Garlinghouse’u suçlama kararında özellikle de Jay Clayton’ın dolandırıcılıkla ilgili olmayan bir bağlamda kişisel olarak yöneticilere karşı şikâyette bulunma eğilimi göz önüne alındığında, hata yaptığını iddia ediyor.

Ripple Davası

Avukata göre Clayton (eski SEC başkanı) mutlaka davada ifade vermeli. Clayton, Ripple’ın CEO’su ve CTO’su ile görüştü ve bu sırada Brad Garlinghouse, Hinman’ın konuşmasının ardından “Ripple‘ın arafta yaşadığını” iletti. Ancak ne Clayton ne de Hinman XRP’nin bir menkul kıymet olarak kategorize edildiğini açıkça belirtmedi.

Avukata göre iki ismin mahkemede ifade vermesi davanın bu kadar uzun sürmesini, yüksek maliyetini ve belirsizliği önleyebilirdi. Fakat şimdiki yönetim öncekiler kadar esnek olmadığı için aleyhine olabilecek her adımdan kaçındı. Bu da davanın “hukuki belirsizliğin belirgin olduğu dönemde” piyasaya sürülen XRP Coin aleyhine uzamasına neden oldu. Nitekim Gensler öncesi dönemde kripto paralara karşı negatif ayrımcılık belirgin değildi ve gri alanda faaliyet gösterenler yasaları çiğnediğine inanmıyordu. Peki yasalar geçmişe doğru işletilebilir mi? Elbette hayır ve Gensler 1940’larda yürürlüğe giren yasaların yeterli olduğunu iddia ederek kripto için yeni yasalar çıkarmaktan kaçınıyor.

SEC, Yargıç Torres‘in XRP’nin bir menkul kıymet olmadığına karar vermesinden sonra bile durumu tersine çevirmeyi hedefliyor. Ancak diğer taraftan kripto para yasalarının önümüzdeki yıl şekillenmesi bekleniyor. Özellikle 21’inci Yüzyıla Uyum Tasarısı bir an önce yürürlüğe girerse bu CFTC’nin elini güçlendirerek altcoinlerin yatırım sözleşmesi/menkul kıymet kategorisinden büyük ölçüde kurtulmasına yardımcı olacak.

Şimdilik yatırımcılar Eylül ayında SEC’in temyiz başvurusunun ikinci daire tarafından onaylanıp onaylanmayacağına odaklanmış durumda.