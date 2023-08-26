Worldcoin’in (WLD) ana ağının bir ay önce piyasaya sürülmesinden bu yana, projeyi rahatsız eden düzenleyici endişeler, token değerinde %50’den fazla düşüşe neden oldu. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, Yazım saatine göre 1,27 dolardan işlem gören WLD token başına fiyat, projenin başlatıldığı gün 2,71 dolar olan en yüksek fiyatından bu yana %53 oranında düştü.

Worldcoin Geleceği

Sam Altman’ın Worldcoin’i piyasaya sürüldüğünden bu yana, dünyanın çeşitli ülkelerindeki düzenleyiciler tarafından veri gizliliği endişeleri dile getirildi. Örneğin, projenin ana ağda yayına girmesinden bir hafta sonra, Fransız veri koruma ajansı Commission Nationale Informatique & Libertés (CNIL) şunları söyledi:

Biyometrik verilerin saklanmasına ilişkin koşullar gibi bu toplamanın yasallığı da tartışmalı görünüyor.

Benzer şekilde, Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği tarafından 31 Temmuz’da yayınlanan bir açıklamada, Worldcoin’in bölgedeki düzenleyicilerin araştırmayı amaçladığı veri gizliliği endişeleriyle dolu olduğu belirtildi.

Kenya hükümeti 2 Ağustos’ta Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımla, ilgili devlet kurumları tarafından bir risk değerlendirmesi yapılana kadar Worldcoin’in faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Bu düzenleyici incelemeler, WLD tokeninin değeri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Token etrafındaki sosyal aktivite geçen ay azaldı ve bu da tokena olan ilginin önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

On-chain veri sağlayıcısı Santiment’e göre, WLD’nin sosyal hacmi ve sosyal baskınlığı son 30 gün içinde %95 ve %74 oranında düşmüştü. Bu durum, proje etrafındaki ilgide ciddi bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Düzenleyici sorunların artmasıyla birlikte WLD’ye yönelik günlük talep de düştü. 26 Temmuz’dan bu yana, WLD ticareti yapmak için oluşturulan günlük adres hesabı düşüş eğilimi göstermiş ve %98 oranında azalmıştı.

Buna ek olarak, WLD işlemlerinde yer alan günlük adres sayısı, fiyatının inişe geçmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde azaldı. Anlaşılması açısından, 25 Temmuz itibariyle 1673 adres WLD işlemlerini tamamladı. Ancak, 25 Ağustos’ta 150’den az adres altcoin işlemi gerçekleştirdi.

WLD Yükselir Mi?

Geçtiğimiz ay yaşanan fiyat düşüşüne rağmen, WLD’nin kârlılığına ilişkin bir başka değerlendirme, sahiplerinin kâr elde etmeye devam ettiğini ortaya koydu. Santiment’ten yazım zamanında alınan veriler, WLD’nin on-chain işlem hacmi kârının zarara oranının 1,998 olduğunu gösterdi.

1,998’lik bir oran, WLD işlemlerinde elde edilen her 1,998 dolar kâr için 1 dolar zarar olduğu anlamına geliyordu. Bu pozitif bir orandı ve WLD işlemlerinde zarardan çok kâr elde edildiğini gösteriyordu. Başka bir deyişle, günlük on-chain işlemlerden elde edilen kâr, gerçekleşen zararın neredeyse iki katıydı.

Bununla birlikte, günlük alım satım yapanlar günlük işlemlerindeki kayıpları atlatmanın bir yolunu bulurken, WLD sahiplerinin çoğu zarar etmeye devam ediyor. IntoTheBlock’a göre, WLD token sahiplerinin %98’i yazı yazıldığı sırada “parasız” durumdaydı.

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