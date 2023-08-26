Birçok büyük kripto para biriminin zorlandığı bir hafta boyunca, Shibaswap Bone’un (BONE) fiyatı yedi günde yaklaşık %20 arttı. Shibarium Layer 2 blok zincirindeki yenilenen faaliyet, ağ üzerinde bir gaz tokenı olarak işlev gören BONE’u yükseltmiş gibi görünüyor. İlk başarısızlığın ardından Shibarium bu hafta başarılı bir şekilde yeniden başlatıldı ve şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Shibarium Yeniden Devrede

Shibarium, Shiba Inu ekosistemindeki işlemleri desteklemek üzere inşa edilmiş bir Ethereum katman-2 blockchain olarak hizmet veriyor. Bununla birlikte, 17 Ağustos’taki ilk çıkışında, yeni ağ tıkanıklıkla boğuştu. Faaliyetlerdeki artış nedeniyle, birçok yatırımcı fonlarının köprü sözleşmesinde sıkışıp kaldığını fark etti.

Yeni kullanıcı akınıyla başa çıkamayan Shibarium’un geliştiricileri operasyonları askıya almak zorunda kaldı. Takip eden günlerde, daha yüksek trafik hacimleriyle başa çıkma yeteneğini güçlendirerek işe koyuldular. Blok zincirini 24 Ağustos’ta güncelledikten sonra, geliştiriciler Shibarium’u yeniden başlattı ve dondurulan fonlar hedeflerine ulaşmaya başladı.

Shibaswap Bone Son Durum

Shibarium ağının başarılı bir şekilde yeniden açılmasının ardından, BONE transferleri 24 Ağustos’ta yaklaşık 13.000’e yükseldi. Verilere bakıldığında, yeni adreslerin ve günlük aktif adreslerin sayısının da arttığı görülüyor.

Etherscan’a göre, şu anda 90.000’den fazla kripto cüzdanı tokenı tutuyor. Aynı zamanda, Shibaswap merkezi olmayan borsasının yerel tokenı olan BONE, tüm hafta boyunca kripto piyasasını baskılayan düşüş eğilimine meydan okuyarak 24 saat içinde %20 değer kazandı.

Geçtiğimiz yedi gün boyunca BONE’un değeri %18’in üzerinde artarak Shibarium’un başarısız lansmanı sırasında yaşanan kayıpları telafi etmekten daha fazlasını yaptı. Bu arada, Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere başlıca kripto para birimleri geçen ayki fiyatlarının %10’dan fazla altında işlem görüyor. Öte yandan, son günlerdeki güçlü performansının ardından BONE’un aylık değişimi onu tam tersi yöne götürdü.

BONE piyasadaki genel eğilime ayak uydurmuş olsa da, Shiba Inu ekosisteminde eşdeğer kazançlar gözlemlenmedi. Geçtiğimiz hafta SHIB, BTC ve ETH’ye kıyasla daha düşük performans göstererek %3,67 oranında değer kaybetti. Üçlü token şemasının son bileşeni LEASH, aynı dönemde %4,27’lik bir fiyat artışı kaydederek daha iyi bir performans sergiledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.