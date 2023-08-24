Tecrübeli kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak rekor tezelemeden önce önünde uzun bir yol var. Analist, ETH’de ciddi bir düşüş olmasını bekliyor.

Ethereum’da (ETH) Birikim İçin 400 Dolar İle 600 Dolar Aralığını Bekliyor

Cowen, son strateji oturumunda ETH‘nin öncelikle varlığın adil değer logaritmik regresyon eğilim çizgisini tanımlamak için kullandığı bir terim olan “eve” dönmesi gerektiği tezini yineledi. Analist, en büyük altcoin’in bir boğa koşusuna çıkarak yükselmeden önce “tarih boyunca” bu trend çizgisine geri dönme eğilimi gösterdiğini belirtti.

Analist, logaritmik regresyon bandının “balon olmayan veriler” kullanarak bir varlığın gerçeğe uygun değerini izlemek için tasarlandığını vurguladı. Cowen, logaritmik regresyon bandının orta kısmının 934 dolara, alt kısmı ise 644 dolara karşılık geldiğini de ekledi.

Tecrübeli kripto para analistine Ethereum‘un son döngüde (2020’de) regresyon bandının yüzde 33 altına düştüğünün altını çizerek altcoin kralı için cazip birikim aralığının 600 dolar ile 400 dolar arasında olacağı yönünde görüş bildirdi.

“Ethereum Yılı Başlangıç Fiyatının Altında Kapatacak”

Cowen, ETH’nin yıla başlangıç fiyatının çok daha altında bir seviyeden kapatmasını bekliyor. Ona göre bin 200 dolardan yıla başlangıç yapan en büyük altcoin, 2019 modelini takip edecek. Kripto veri ve fiyat platformu CoinMarketCap verilerine göre Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,49 yükselişle bin 676 dolardan işlem görüyor.

Analistin öngördüğü gibi ETH’nin yılı bin 200 doların altında kapatması en az yüzde 29 değer kaybetmesi anlamına geliyor. Özellikle logaritmik regresyon bandın altı kısmının yüzde 30 altına düşerek 600 dolar ile 400 dolar aralığına gerilemesi güncel fiyatlarla en az yüzde 64’lük bir değer kaybı olacağını gösteriyor ki böyle bir şeyin altcoin piyasasında büyük yıkımlara neden olacaktır.