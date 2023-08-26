Lansmanından bu yana Blur (BLUR), NFT alanında büyük bir popülerlik kazandı ve hatta birkaç cephede pazar lideri Opensea’dan daha iyi performans gösterdi. Pazarın performansı nispeten iyi kalırken, yerel token’ının eve yazacak çok az şeyi vardı.

Blur, Opensea’nın Önünde

Her iki NFT pazarının metriklerine bakıldığında, Blur’un Opensea’yi birçok açıdan geride bırakmayı başardığı görülüyor. Özellikle Blur, Şubat 2023’te Opensea’yı büyük bir farkla geçerek haftalık hacminde bir artışa tanık oldu. Ancak, Opensea’nın günlük hacmi geçen ay boyunca daha yüksek kaldı.

Benzer bir eğilim, her iki pazar yerinin haftalık ortalama işlem fiyatlarını vurgulayan ve Blur’un Opensea’yi gölgede bıraktığı grafikte de kaydedildi. Ancak geçen ay Opensea’nin grafiği Blur’a sıkı sıkıya bağlı kaldığı için işler değişti.

Blur’un Büyüme Potansiyeli

Pazar yerinin performansı dikkat çekici olsa da, istatistikleri son birkaç ay içinde yerel token fiyatıyla birlikte bir düşüş kaydetti. Bununla birlikte, Delphi Digital’deki bir NFT araştırmacısı, Blur’un keşfedebileceği ve hem pazara hem de token’a fayda sağlayabilecek birkaç potansiyel yeni iş kolundan bahsetti.

Tweet’e göre Blur, NFT türevlerine bakabilir. NFT türevleri, NFT yatırımcılarına token piyasalarında olduğu gibi esneklik ve riskten korunma olanağı sunabilir. Bir başka olası yön de NFT ticaret botuydu. Blur’un botu, kullanıcıları pazar yeri toplayıcısına yönlendirerek giriş engellerini azaltabilir ve daha sık ticareti teşvik ederek genel ticaret hacmini artırabilir.

Tweet’te ayrıca Blur’un pazar liderliğinin onu NFT projeleri için cazip bir fırlatma rampası olarak konumlandırdığından bahsedildi. Pazar yeri, yaratıcı ücretlerinden veya darphanelerden gelir elde ederek kendisini rakiplerinden ayırabilir.

Blur Token Son Durum

Yalnızca piyasanın ölçümleri bir düşüş kaydetmekle kalmadı, aynı zamanda BLUR’un fiyat cephesindeki performansı da endişe vericiydi. Token, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yaklaşık %96 düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz ay, token %31’den fazla düşüş gösterdi ve yazım zamanında 178 milyon dolar piyasa değeri ile 0,2041 dolardan işlem görüyordu. Token’ın mevcut ölçümlerine bakıldığında düşüş eğilimi görülüyor. Örneğin, işlem hacmi azaldı, bu da yatırımcıların token ticareti yapmaya istekli olmadığı anlamına geliyor. Token’ın borsa girişleri yükseldi ve bu da satış baskısı altında olduğunu gösterdi.

Bunun da ötesinde, BLUR önümüzdeki yıl Şubat ayında 2 milyondan fazla token’ın kilidini açacak ve bu da fiyatın daha da düşmesine neden olabilir. İlginç bir şekilde, ilk 100 cüzdan geçen ay token ticareti yapmadı ve bu da balinaların BLUR’a olan güvenini yansıtıyor olabilir.