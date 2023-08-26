Ünlü Kripto Para Yorumcusundan DOGE ve Shiba Coin Tahminleri!

Özet

  • Altcoin Sherpa takma isimli analist piyasa genelinde düşüşün devam edeceğini söylüyor.
  • DOGE ve Shiba Coin için daha fazla kayıp görebiliriz.
  • DOGE için hedef olarak 0,045 ve Shiba Coin için 0,00000742 dolara işaret etti.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:30
26 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı bu hafta sonu da en düz çizgiyi oluşturmak için mücadele vermeye devam ediyor. BTC sabit kaldı. Ancak altcoinler için bu durum hiç iyi değil. En son geçtiğimiz hafta sığ volatiliten kurtulan Bitcoin fiyatı kripto paraların geri kalanında büyük kayıpları tetiklemişti. Şimdi popüler bir analist DOGE ve Shiba Coin için tahminlerde bulunuyor.

Ünlü Kripto Para Yorumcusunun Tahminleri

Yoğun biçimde takip edilen popüler bir analist yaklaşık 24 saat önce piyasalara dair son tahminin takipçileriyle paylaştı. Altcoin Sherpa piyasalar zayıflık belirtileri göstermeye devam ederken meme coinler Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) hakkında uyarıda bulunuyor.

“DOGE bu son kilit seviyeye 0,057 dolardan geri döndü. Burası ilginç bir bölge, ancak yine de bunun mutlaka bir alım olduğunu düşünmüyorum. Burada oturup satın alabilirsiniz, ancak fiyatın çok ciddi bir yükseliş yaşadığını muhtemelen görmeyeceğiz. Bu yüzden beklemek daha iyi bir seçenek olabilir.

Eğer 0,057 dolar seviyesini kaybederse 0,045 doları test edebilir. Şahsen Dogecoin’i şu an itibariyle cazip görmüyorum ama bekleyip göreceğiz.”

Shiba Coin (SHIB)

Aynı analist Shibarium lansmanıyla yeniden gündeme oturan Shiba Coin’e de değindi. Ciddi sayıda yatırımcısı olan Shiba Coin özellikle kendi ekosistemini oluşturma noktasında başarılı işlere imza attı. Bu heyecan verici hamlelerden sonuncusu Layer2 çözümü Shibarium oldu. Ancak ağdaki sorunların gündemi meşgul etmesi nedeniyle büyük müjde beklenen katkıyı sağlamadı. Üstelik mainnet tam bir haberi al olayı sat vakasına dönüştü.

Altcoin Sherpa ise şunları söyledi;

“SHIBA Coin güzel bir yükseliş yaşadı, ancak hızla geri çekildi ve 200 günlük EMA (üssel hareketli ortalama) – Dogecoin’e benzer şekilde – bir tür kırılma yaşadı. Şimdi tekrar destek seviyelerine yaklaşıyor. Bence kısa vadede 0,00000742 dolar seviyesi riskli görünüyor ve bu bölge ziyaret edilebilir. Shiba Coin halen düşüş eğilimli bir piyasa yapısına sahip”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Pepe Coin Ekibinden İlk Açıklama! Hacklendi Mi? Pepe Coin Alınır Mı?
Pepe Coin Ekibinden İlk Açıklama! Hacklendi Mi? Pepe Coin Alınır Mı?
PEPE Coin Fiyat Analizi: Daha Büyük Düşüş Kapıda Olabilir!
PEPE Coin Fiyat Analizi: Daha Büyük Düşüş Kapıda Olabilir!
Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) Artar Mı? Dogecoin Kaç TL?
Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) Artar Mı? Dogecoin Kaç TL?
Bitcoin Balinalarının Yeni Gözdesi Bu Altcoin Mi? 2023 Yılının Yıldızı Yeniden Mi Yükselecek?
Bitcoin Balinalarının Yeni Gözdesi Bu Altcoin Mi? 2023 Yılının Yıldızı Yeniden Mi Yükselecek?
Altcoin Tahminleri: PEPE Coin Yatırımcılarının Yüzü Gülecek Mi?
Altcoin Tahminleri: PEPE Coin Yatırımcılarının Yüzü Gülecek Mi?
Böyle Yükseliş Görülmedi! Bu Altcoin Sadece 3 Ayda 1’i 16 Bin Yaptı!
Böyle Yükseliş Görülmedi! Bu Altcoin Sadece 3 Ayda 1’i 16 Bin Yaptı!
Ne Shiba Inu (SHIB) Ne Dogecoin (DOGE)! Uzman İsim Paylaştı! Yükselme Sırası O Altcoin’de
Ne Shiba Inu (SHIB) Ne Dogecoin (DOGE)! Uzman İsim Paylaştı! Yükselme Sırası O Altcoin’de
Pepe Coin Kritik Noktada! Memecoin’deki V Şeklindeki Toparlanma Devam Edebilir mi?
Pepe Coin Kritik Noktada! Memecoin’deki V Şeklindeki Toparlanma Devam Edebilir mi?
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023