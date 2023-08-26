Bitcoin fiyatı bu hafta sonu da en düz çizgiyi oluşturmak için mücadele vermeye devam ediyor. BTC sabit kaldı. Ancak altcoinler için bu durum hiç iyi değil. En son geçtiğimiz hafta sığ volatiliten kurtulan Bitcoin fiyatı kripto paraların geri kalanında büyük kayıpları tetiklemişti. Şimdi popüler bir analist DOGE ve Shiba Coin için tahminlerde bulunuyor.

Ünlü Kripto Para Yorumcusunun Tahminleri

Yoğun biçimde takip edilen popüler bir analist yaklaşık 24 saat önce piyasalara dair son tahminin takipçileriyle paylaştı. Altcoin Sherpa piyasalar zayıflık belirtileri göstermeye devam ederken meme coinler Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) hakkında uyarıda bulunuyor.

“DOGE bu son kilit seviyeye 0,057 dolardan geri döndü. Burası ilginç bir bölge, ancak yine de bunun mutlaka bir alım olduğunu düşünmüyorum. Burada oturup satın alabilirsiniz, ancak fiyatın çok ciddi bir yükseliş yaşadığını muhtemelen görmeyeceğiz. Bu yüzden beklemek daha iyi bir seçenek olabilir. Eğer 0,057 dolar seviyesini kaybederse 0,045 doları test edebilir. Şahsen Dogecoin’i şu an itibariyle cazip görmüyorum ama bekleyip göreceğiz.”

Shiba Coin (SHIB)

Aynı analist Shibarium lansmanıyla yeniden gündeme oturan Shiba Coin’e de değindi. Ciddi sayıda yatırımcısı olan Shiba Coin özellikle kendi ekosistemini oluşturma noktasında başarılı işlere imza attı. Bu heyecan verici hamlelerden sonuncusu Layer2 çözümü Shibarium oldu. Ancak ağdaki sorunların gündemi meşgul etmesi nedeniyle büyük müjde beklenen katkıyı sağlamadı. Üstelik mainnet tam bir haberi al olayı sat vakasına dönüştü.

Altcoin Sherpa ise şunları söyledi;

“SHIBA Coin güzel bir yükseliş yaşadı, ancak hızla geri çekildi ve 200 günlük EMA (üssel hareketli ortalama) – Dogecoin’e benzer şekilde – bir tür kırılma yaşadı. Şimdi tekrar destek seviyelerine yaklaşıyor. Bence kısa vadede 0,00000742 dolar seviyesi riskli görünüyor ve bu bölge ziyaret edilebilir. Shiba Coin halen düşüş eğilimli bir piyasa yapısına sahip”.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.