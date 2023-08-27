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  •   Ethereum (ETH) Sessiz İlerliyor! Güncel Veriler Daha İyi Performansa İşaret Ediyor!

Ethereum (ETH) Sessiz İlerliyor! Güncel Veriler Daha İyi Performansa İşaret Ediyor!

Özet

  • ETH fiyatı yılın ilk yarısında %58 arttı.
  • İlk ve ikinci yarıdaki ETH performansı BTC'den daha iyiydi.
  • RSI aşırı satış bölgesinden çıkmaya çalışıyor ve fiyat artabilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:00
27 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasa değerine göre en büyük altcoin ve akıllı sözleşme platformları arasında en aktif kullanılanı Ethereum (ETH). Son 1 yılda ağda birçok büyük güncelleme yapıldı ve PoS geçişi tamamlandı. Ancak buna rağmen altcoinlerin kralı 2.000 dolarlık fiyat üzerinde kalıcı olamadı. Peki güncel veriler bize ne anlatıyor?

Bitcoin ve Ethereum

Yılın ilk yarısında Ethereum (ETH) fiyat performansı Bitcoin‘i geride bıraktı. ETH fiyatı 1 Ocak’ta 1.200 dolardan 30 Haziran’da 1.900 dolarak yükselerek H1 2023’te %58’lik bir büyüme performansı sergiledi. Buna karşılık Bitcoin, ETH’den ve TradFi piyasalarındaki diğer önde gelen riskli varlık sınıflarından daha iyi şekilde %83 kazanç sağladı. Negatif de olsa, H2 2023 için kripto fiyat performans tablosunda şu ana kadar Ethereum lehine -13% ila -15% arasında bir değer görülüyor. Amiral gemisi akıllı sözleşme platformu önümüzdeki aylarda ikinci yarıda bir geri dönüş için dayanabilir mi?

Bitcoin Dominance (BTC.D), kripto yatırımcılarının altcoin piyasasına odaklanmasıyla son iki ayda istikrarlı bir şekilde düşüş gösterdi. Aşağıdaki TradingView grafiği BTC.D’nin Haziran 2023 sonunda %52 ile zirve yaptığını gösteriyor. O zamandan bu yana Bitcoin 3 puan kaybederek 24 Ağustos itibariyle %49,28’e geriledi. Dominans BTC’nin oluşturduğu toplam küresel kripto para piyasası değerlemesinin yüzdesini takip eder. BTC Hakimiyetinde süregelen bir düşüş trendi, piyasa duyarlılığında ve yatırımcıların sermayesinde altcoinlere doğru bir kayma olduğunu göstermektedir.

Ethereum 2023 Yorumları

Bitcoin piyasa hakimiyetindeki düşüşten bahsettik ve eğer bu eğilim sürerse altcoin kralı ilk çeyrekteki gibi farkı açabilir. Geçen hafta yaşanan çalkantılı altcoin piyasası çöküşünün ardından, Ethereum şimdi toparlanma bölgesine girmenin eşiğinde. Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) verilerine göre ETH RSI, 24 Ağustos’ta kısa süreliğine 33’e ulaşarak aşağıdan kritik 30 işaretinin üzerine çıktı.

Özetle mevcut aşırı satım durumu ETH’nin önümüzdeki günlerde yükselişe geçmesini sağlayabilir. Ayrıca Bitcoin’in altcoinlere karşı zemin kaybetmesi, Ethereum fiyatını önümüzdeki aylarda BTC ile arasındaki farkı açması için fırsat olabilir.

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