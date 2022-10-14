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Uniswap’ın 1,66 milyar dolara yükselen değerlemesi nedeniyle UNI, geçtiğimiz gün yüzde 14,2 oranında değer kazandı. Ayrıca Uniswap’ın kurucusu Hayden Adams, şirketin resmi sitesinde merkezi olmayan borsada önemli bir yükseltme yaptığını duyurdu.

Yatırım Turu Etkileri

Coingecko’dan elde edilen verilerine göre UNI, son yedi gün içerisinde yüzde 8.6 oranında bir düşüşle 6.28 dolar seviyesinden işlem görüyor. Polychain Capital’in en son finansman turu, değerlemedeki artıştan büyük ölçüde sorumlu olduğu belirtildi. Ayrıca Paradigm, Variant, SV Angel ve a16z crypto gibi mevcut yatırımcılar da B Serisi yatırım turunda yer aldı.

Uniswap’ın son birkaç yıl içerisinde sahip olduğu son yatırım turu, ilk olarak Eylül ayında açıklandı. Ayrıca 2020 yılının Ağustos ayında, Uniswap Protokolü ilk finansman turunu tamamlamıştı. Uniswap Labs, web uygulamalarını ve geliştirici araçlarını genişleterek, NFT tanıtımı ve mobil pazara girişi ile Uniswap Protokolünü daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmeyi umuyor. Uniswap’ın resmi Twitter hesabı da yatırımcıları bilgilendirdi. Bu sermaye infüzyonu, Uniswap Protokolünü DEX pazarında rekabetçi kılacak ve Binance ve Coinbase ile rekabet etmesine izin verecek. İyileştirme, şirketin bir NFT toplayıcı olan Genie’yi satın almasıyla mümkün hale geldi.

UNI’de Kritik Seviye

Defillama’ya göre, protokolün toplam kilitli değeri (TVL) yazı kaleme alındığında en düşük seviyesi olan 4,77 milyar dolar seviyesinden 4,83 milyar dolara yükseldi. Ancak bu sayı 13 Ekim tarihindeki 5,08 milyar dolarlık TVL zirvesinden biraz daha geride bulunuyor. Ayrıca kripto para biriminin momentumunun, yatırımcılara güçlü satın alma sinyalleri sağlayan yükseliş eğilimi gösterdiği belirtiliyor. Token’ın mevcut pozitif momentumu ile 50 Fibonacci düzeltme seviyesini yeniden test etmesinin olası olduğu söyleniyor. Kripto para biriminin önemli destek seviyelerinin arasında ise en son düşüşe direnerek güç gösteren 5,993 dolar seviyesi olduğu belirtildi.