Kripto para piyasasının çöküşünün ortasında başta Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok altcoin'in büyük kayıplar verdiği görüldü. Veriler, popüler bir altcoin'in büyük fırsat sunuyor olabileceğine işaret ediyor.

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Ekim ayından bu yana Litecoin‘i (LTC) tutan yatırımcılar, diğer çoğu kripto paraya kıyasla bu haftaki düşüşten çok daha az etkilendiler. Bunun nedeni, LTC’nin bu hafta yaşadığı çöküşün yalnızca Eylül sonundan bu yana elde ettiği kazanımları kaybetmesi oldu. Peki popüler altcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

Gösterdiği Performansla Dikkat Çekiyor

Diğer en iyi kripto paraların aksine, Litecoin’deki çöküş yalnızca Eylül ve Ekim destek seviyelerinin altına hafif bir düşüşle sonuçlandı. Başka bir deyişle, yazım sırasındaki fiyat seviyesi hala Haziran ayında görülen en düşük seviyelerin üzerinde. Aynı şeyi Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere birçok büyük kripto para için söylemek mümkün değil.

LTC’nin aşağı yönde hareket etme konusunda direnç göstermesi, trader’lar ve yatırımcılar için sağlıklı bir işaret. Buna ek olarak, LTC’nin yazım sırasında son 24 saatte yüzde 14’ün üzerinde yükselişle kayda değer bir yükseliş talebini teyit ettiği görülüyor. Litecoin’deki para akışının Ekim ayının en düşük seviyelerinin üzerinde kalmayı başarması, göreceli gücün bir işareti olarak yorumlanabilir. Şimdi asıl soru, LTC‘nin Ekim ayının son haftasında gözlemlediğimiz önceki yükseliş momentumunu yeniden kazanıp kazanmayacağı.

Boğalar Kendilerinden Bekleneni Yapabilecekler mi?

Litecoin, Kasım ayına güç işaretleri vererek başlasa da bu hafta yaşanan kripto para piyasasındaki çöküşten dolayı yönünü aşağı çevirdi ve hızla düştü. Ayrıca haftanın başında momentumunda da düşüş görüldü. Ancak popüler altcoin’in bir kez daha yukarı yönde hareket etmesi söz konusu olabilir.

Litecoin’in piyasa değeri yazım sırasında 4.45 milyar dolardaydı. Bu, mevcut fiyat noktasının altında giriş yapan çok sayıda yatırımcı olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bu, birçok yatırımcının belki de uzun vadeli yatırım olarak elinde LTC tuttuğunun ya da güncel fiyatlarla satmak istemediğinin bir işareti. Litecoin’in son 24 saatteki yükselişi, mevcut haftalık en düşük seviyesine yakın güçlü talebin önemli bir teyidi. Popüler altcoin için en iyi haber ise, balinaların işlem sayısının artması yani yukarı yönde hareketliliğin önemli balina aktivitesiyle destekleniyor olması.

Litecoin son günlerde gördüğü en yüksek seviyelere geri dönebilmesi için yeterli talebi görmesi için güçlü bir yükseliş beklentisi gerekiyor. Neyse ki, yatırımcılar arasında olumlu bir duygu değişimini teşvik edebilecek ve sürdürebilecek bazı yeni gelişmeler var. Buna iyi bir örnek olara son birkaç ayda madencilik zorluğunda yaşanan güçlü yükseliş gösterilebilir. Bu, merkeziyetsizliği korurken Litecoin için sağlıklı bir madencilik ekosisteminin altını çizmesi bakımından oldukça önemli.

Ayrıca, Litecoin ağının oluşturulan yeni adresler konusunda güçlü bir büyüme hızı gösterdiği görülüyor. Yeni adreslerin büyüme oranı bu yılın Ocak ayından Ekim ayına kadar olan dönemde Bitcoin ve Ethereum‘u (ETH) geride bıraktı.