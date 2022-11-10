Kripto paralar bitti mi? Büyük çöküşü doğru tahmin eden ismin bazı öngörüleri var.

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Herkesin canı son yaşanan düşüş nedeniyle sıkılmış durum ve haksız da değilsiniz. Ancak umut var. SBF’in kumarı kripto para piyasalarından yüz milyarlarca doların silinmesine neden oldu. FTX müşterilerinin 10 milyar dolarlık mevduatı ise Alameda eliyle çöpe atıldı. Peki hiç mi umut yok? Gelin 2021 çöküşünü gören ismin piyasa tahminlerine göz atalım.

2032 Bitcoin Tahmini

Mayıs 2021’de Bitcoin’in çökeceğini söyleyen popüler bir kripto traderı bu hafta kriptonun aşağı yönlü fiyat hareketinden etkilenmedi. Dave the Wave, 129.800 Twitter takipçisine mevcut kripto piyasası sıkıntıları hakkında “sıfır” korkusu olduğunu söylüyor ve BTC’nin haftalık grafikte bir yükseliş ayrışması oluşturduğunu savunuyor.

Dave the Wave, yükseliş sapmalarının fiyatlar yeni bir dip seviyeye ulaştığında ve bir osilatör ulaşmadığında meydana geldiğini belirtiyor. Analiste göre bu durum bir düşüş trendinin sona erdiğine işaret edebilir. Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada 17.256 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin‘in düşüş eğilimindeki fiyat hareketine rağmen Dave the Wave, BTC’nin önümüzdeki on yıl içinde %3.400 oranında artış yaşamasını bekliyor. Bitcoin’in 2032’nin sonlarına doğru yaklaşık 550.000 dolara ulaşacağını gösteren bir grafik bile paylaşıyor.

Kripto Paralar Bitti Mi?

Karamsarlık için çok fazla neden olsa da yatırımcılar ayı piyasalarının en şiddetli günlerinde böyle zamanlar yaşar. Bugünler Bitcoin’in ATH seviyesindeki dönemine benzer bir heyecan uyandırmalı. Çünkü fiyat dibi ne kadar erken bulursa geri dönüş o denli yaklaşacaktır. 2022 yılında kripto para yatırımcılarının zararına sebep olan en büyük şey büyük kripto şirketlerinin yöneticilerinin egoları ve düşüncesiz davranışları oldu.

Do Kwon’un halen konuşmaya yüz bulabiliyor olması, kaçak Zu Shu’nun dün Twitch yayınına katılabilmesi ve FTX CEO’su SBF’in “müşteri varlıkları güvende” dedikten sonra halen 10 milyar dolar para arayışını sürdürmesi onların aynı zamanda yüzsüz olduğunu da gösteriyor.

LUNA çöküşünde yüksek egolu CEO’ların projeleri bundan sonra da iflasa gidebilir demiştik. SBF böyle biriydi ve onun da mezara girdiğini gördük. Justin Sun bu tanıma yakın biri veya birçok isim sayabiliriz. Kripto para piyasalarındaki son iflası görmedik, piyasalar katı regülasyonlarla kuşatılmadığı sürece bu yıllar boyu devam edecek.