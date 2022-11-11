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Dünyaca Ünlü Bloomberg Analisti Uyrardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Senaryoya Hazır Olun!

FTX krizi devam ederken, önde gelen bir Bloomberg analisti Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyat hareketine dair açıklamalarda bulundu. 
12:00
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizi devam ederken, önde gelen bir Bloomberg analisti Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyat hareketine dair açıklamalarda bulundu.

Ethereum, Bu Seviyeyi Tutmalı!

Kripto para piyasası, yeni bir krizin eşiğinde kan kaybederken, FTX piyasada kaos yaratmaya devam ediyor. Bu süreçte Ethereum toparlanmaya çalışıyor. Merge sonrası bekleneni veremeyen ETH, son çöküşte de büyük oranda değer kaybetti. Bu doğrultuda, Bloomberg Intelligence emtia stratejisti Mike McGlone, bugün bir tweet’te Ethereum’un kripto para sektöründe finansal devrimi temsil ettiğini belirterek 1.000 dolar seviyesinin varlık için çok önemli bir destek seviyesi olabileceğini belirtti ve şunları ekledi:

 1.000 dolar Ethereum için kilit destek seviyesi görevini görüyor. 1.000 dolardaki destek, kilit pivot olabilir

Piyasadaki sert çöküşün ve yüksek volatilitenin ardından McGlone, Ethereum’un Merge yükseltmesinin ardından Hisse Kanıtı (PoS) statüsüne son geçişinin, ETH için en büyük katalizör olduğunu belirtti.  McGlone ayrıca Ethereum’un büyüme yörüngesini Bitcoin (BTC) ile karşılaştırdı ve iki varlığın farklı güçler sergilediğini belirtti. Stratejistin değerlendirmesi, Ethereum’un son 24 saatte %14’ün üzerinde kazanç elde etmesiyle geldi. Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun desteğiyle sayesinde de ETH ivme kazandı. ETH, an itibariyle 1.264 dolardan işlem görüyor.

FTX Krizi, Belirleyici Unsur Olmaya Devam Ediyor

Son düşüşten önce, Ethereum, yükseliş görünümünü koruyarak 1.500 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazanmaya çalıştı. Daha önce  bildirildiği üzere, CoinMarketCap kripto topluluğu, Ethereum’un 30 Kasım’da ortalama 1,537 dolar fiyatla işlem göreceğini öngördü. Teknik analiz açısından bakıldığında, Ethereum oldukça karamsar bir tablo çizmeye devam ediyor. Teknik açıdan ETH hareketli ortalamalar 13’te ‘güçlü bir satışa’ işaret ediyor  Uzmanlara göre, FTX’teki gelişmeler ETH fiyatını etkilemeye devam edecek.

Uzun bir süredir BTC’nin yeni zirvelere ulaşacağını iddia eden McGlone, Bitcoin’in  10.000  doları test etme riskinin devam ettiğini yineledi.  Kripto para piyasasındaki çöküşün, diğer piyasaları da yangın yerine çevireceğine dikkat çeken analist,  yükselen enflasyon, Federal Rezerv‘in riskli  para politikaları  ve  hisse senetleri ile yüksek korelasyonun da risk teşkil ettiğini belirtti. Enflasyonun 7.7 olarak açıklanması piyasada iyimserlik yaratırken, FTX krizi risk teşkil etmeye devam ediyor.

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