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SOL ve SHIB Çekişmesi: Bu Veri neden Önemli? 

Son zamanlarda Solana (SOL), sergilediği volatil fiyat hareketi ve token’ların kilidinin açılması ile birlikte adından ciddi şekilde söz ettirdi.
14:02
11 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son zamanlarda Solana (SOL), sergilediği fiyat hareketi ve token’ların kilidinin açılması ile birlikte adından söz ettirdi. Bu noktada piyasa değeri sıralamasında da SOL token’ın oldukça alt sıralara düştüğü görüldü. Öyle ki SOL, her ne kadar şu anda yükseliş gelmiş olsa da Shiba Inu’nun da (SHIB) altına geriledi. 

Solana ve Shiba 

Popüler köpek temalı meme kripto para birimi Shiba Inu (SHIB), kısa bir süreliğine de olsa Solana’yı geçti. Geçtiğimiz saatlerde piyasa değeri 6 milyar doların altına gerileyen SOL, SHIB’in altına geriledi. Bu süreç içinde Dai (DAI) ve Lido Staked Ethereum’un (stETH) da SOL’ü geçtiği görüldü. 

Güncel verilere bakıldığında ise Solana’nın piyasa değeri 6,24 milyar dolar üzerinde ve en büyük 12. kripto para olarak listede kendisine yer buluyor. Buna ek olarak SOL fiyatı son 24 saat içinde yüzde 20’nin üzerinde artış yakaladı ve yazının kaleme alındığı sırada 17,2 dolardan işlem görüyor.  

Shiba Fiyatı 

2022 yılında başlayan kripto kışında Shiba’nın büyük düşüş yaşamış olması bir sır değil. Grafiklere göre 2022 yılında Shiba 10 Kasım’da 0,0000085 dolar ile en düşük seviyesini kaydetti.  

Bu düşüş sonrasında genel kripto para toparlanmasının da desteğini alan Shiba, son 24 saat içinde yüzde 4,5 yükselmeyi başardı. Yazının kaleme alındığı sırada 0,000010 dolardan işlem gören SHIB, 5,55 milyar dolarlık piyasa değeri ile birlikte en büyük 14. kripto para konumunda bulunuyor.  

Bunlara ek olarak Shiba projesi bir “Dogecoin Killer” olarak piyasaya sürüldü ve 2021 yılında oldukça iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla analistler kısa süreliğine de olsa Solana’nın Shib altına gerilemesinin dikkate değer bir konu olduğunu düşünüyor. Ayrıca uzman isimlere göre FTX olayının ve ABD enflasyon verilerinin etkisi henüz geçmiş değil. Bu sebeple içinde bulunduğumuz dönemde ya HODL’ın ya da piyasayı izlemeye devam ederek işlem yapmamanın risk yönetimi açısından faydalı olabileceği ifade ediliyor.  

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