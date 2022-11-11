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Dikkat! Analistler 3 Altcoin Paylaştı! 2’si Felaket! 1’i Fırsat! İşte Önerilen Proje!

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yeni bir türbülansa girerken, analistler uzun vadede yüksek kazançlar getirebilecek altcoin'e dikkat çekti. 
17:00
11 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yeni bir türbülansa girerken, analistler uzun vadede yüksek kazançlar getirebilecek altcoin’e dikkat çekti.

Litecoin: Uzun Vadede İyi Bir Tercih!

Bazı analistlere göre, FTX‘in likidite krizi kripto para piyasasına yeni bir darbe vururken, dipten alımlar yatırım yapma ve para kazanma fırsatı vaat ediyor. Kripto piyasası çöküşleri aynı zamanda hem bir nimet hem de bir felaket olarak nitelendirilebilir. Doğru  zamanda doğru projelere yatırım yapanlar için bir nimet.Uzun vadeli genel bakış açısını dikkate almadan değerli varlıklarını satanlar için ise felaket.

Analistlerin tavsiye ettikleri altcoin, Litecoin (LTC). Makine öğrenimi destekli bir tahmin sistemine göre, iyi bir getiriye sahip bir kripto para  arıyorsanız, LTC 2023 yılı için karlı bir yatırım seçeneği olabilir.  Analistler LTC yatırımınızdan makul bir getiri oranı bekleyebileceğinizi iddia etti.  Mevcut verilere göre, Litecoin (LTC) son 12 aydır düşüş döngüsünde. Analistler, LTC’nin iyi bir teknik görünüme sahip olduğunu ve gelecekte olumlu bir eğilim (boğa koşusu) sergileyeceğini tahmin ediyor.

FTT ve ADA: Uzak Durun!

Analistlerin listesindeki ikinci altcoin ise Cardano (ADA). Ancak,  uzmanlarda ADA’dan uzak durmanızı tavsiye ediyor. İyi bir getiriye sahip kripto para birimleri arıyorsanız, Cardano (ADA) 1 yıllık bir zaman dilimi için kötü veya yüksek riskli bir yatırım seçeneği olabilir. Coinmarketcap verilerine göre, Cardano şu anda son bir yıl içinde 2 dolardan 0,3608 dolara kadar geriledi. Mevcut yatırımınızın gelecekte devalüe edilme olasılığı yüksek. Cardano’nun güncellemelerine rağmen, altcoin’in fiyatı yerinden kıpırsamadaı.

 Uzmanlar göre, FTX kritik bir likidite krizinden geçerken geleceği belirsizliğini koruyor. Son günlerde Binance gibi kripto balinaları da dahil olmak üzere FTX’deki çoğu pozisyonlarını terk etti. FTX’in fiyatı, geçen dene 59.2 dolarda idi. FTT, an itibariyle  3.37 dolardan işlem görüyor. Analistlerin fiyat tahminlerine göre FTT, kötü bir uzun vadeli yatırım seçeneği. FTT‘deki yatırımlarınızın önümüzdeki bir yıl içinde devalüe edilmesi muhtemeldir. Uzmanlar birkaç gün içinde şirketin iflas bayrağını dikebileceğini söylüyor. Uzmanlara göre, kripto paraların yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz artırımlarından geri adım atması gerekiyor.

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