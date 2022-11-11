Kripto paraların yatay seyrinden şikayet edenler için bir iyi bir de kötü haberimiz var. CZ artık yatay hareket bitti diyor, sorun şu ki fiyat artık aşağı gidecek.

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Bugün kısa süre önce Binance CEO’su CZ kripto para yatırımcılarının canını sıkan oldukça cesur bazı açıklamalarda bulundu. LUNA krizinin etkileri henüz tam anlamıyla geçmemişken şimdi FTX gibi bir iflasın çöküşü ve onun etkileriyle mücadele eden bir piyasa var. Peki Binance CEO’su neler söyledi. Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Paralar Bitti Mi?

Bugün Financial Times’ın raporuna göre Binance CEO’su CZ kripto paraların içinde bulunduğu durumu ABD’de başlayan 2008 finansal çöküşüne benzetti. Kripto para piyasalarının da 2008 çöküşünün FTX ile başladığını ima eden Binance CEO’su şunları söyledi.

“Henüz FTX’in çöküşünün etkilerini tam olarak görmedik. 1 trilyon dolarlık kripto para piyasası 2008’deki finansal krize benzer bir krizle karşı karşıya. Başta FTX’e yakın kuruluşlar olmak üzere çok fazla yerde bunun etkilerini göreceğiz.”

Dünyanın en büyük dijital varlık borsasının kurucusu Zhao, rakip kripto borsası FTX’teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini söyledi. Endonezya’daki bir konferansta konuşan Zhao, küresel mali krizin bu haftaki olaylar için “muhtemelen doğru bir benzetme” olduğunu söyledi.

Kripto Paralar Kriz

Evet 17:20 itibariyle FTX’in iflası duyuruldu. Kripto para piyasaları hızla düşüyor. CZ’nin son dakika olarak duyurduğumuz açıklaması henüz yazı tamamlanmadan etkisini gösterdi. Kripto para piyasaları FTX ve bağlantılı 130 şirketin iflasıyla karşı karşıya. Bunun elbette ağır sonuçları olacak. LUNA olayının ardından 2 ay sona bile bağlantılı iflaslar gördük. FTX çok daha büyük bir şirket ve oldukça fazla kripto para projesi sırtını buraya dayıyordu.

FTX borsasının bugün iflas açıklaması zaten beklenen bir şeydi. Alameda, FTX borsasındaki işlem tahtalarını kendi başına bıraktı ve fiyat dengesizlikleri oluştu. Şirketin elinde ağırlıklı olarak FTT ve SOL token gibi kolay nakde çevrilemeyecek değeri ciddi anlamda düşmüş varlıklar var. Bugün tarihi bir gün Bitcoin 16.500 dolardan alıcı buluyor ve birkaç ay önce LUNA iflasından etkilenen şirketleri kurtarmak için öne çıkan SBF artık FTX’in CEO’su değil. Daha ne olabilir ki?