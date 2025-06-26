Tecrübeli Analist Açıkladı: Ethereum, XRP Dahil Altcoin’ler Yükselmek İçin Bunun Olmasını Bekliyor

Kripto para piyasasında hafta başından bu yana hareketlilik arttı. Bitcoin (BTC) $107,254.55 109 bin – 111 bin dolar bandındaki kritik direnci test etmeye hazırlanırken analistler ikiye bölünmüş durumda. İşlem hacmi düşük kalsa da borsa endekslerindeki sakinlik, düşük volatilite ve Coinbase’teki Bitcoin primindeki artış iyimserliği besliyor. Bununla birlikte tecrübeli kripto para analisti JRNY Crypto, fiyatın 125 bin doları görmesi halinde bir mini altcoin sezonu beklediğini açıkladı. Nitekim fiyat grafikleri Ethereum (ETH) $2,448.19 ve XRP gibi önde gelen altcoin’lerin en büyük kripto paranın yönünü netleştirmesini beklediğini gösteriyor.

Bitcoin Sıkışık Direnç Bölgesinde Olması Ne Anlama Geliyor?

JRNY Crypto’ya göre Bitcoin’in 109 bin – 111 bin dolar bandında karşılaştığı satıcı yoğunluğu kısa vadeli dengeyi belirleyecek. Direnç bölgesi geçilebilirse artan Coinbase primi ve hisse senedi piyasalarındaki istikrar yeni bir ivme yaratabilir. Tersi senaryoda ise düşük hacim fiyatı geri çekerek önce 105 bin dolar civarındaki ara desteğe, ardından daha derin bir düzeltmeye neden olabilir.

Potansiyel kırılımın nasıl gerçekleşeceği hacim verilerine bağlı. Eğer talep güçlü olursa 125 bin dolar bir eşik kabul ediliyor. Bu seviyenin üstü piyasaya taze likidite çekeceği için psikolojik öneme sahip. Geri çekilme halinde bile uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyan yatırımcılar spot piyasada sakin kalırken türevlerde kaldıracı azaltarak belirsizliği fiyatlıyor.

Altcoin’ler İçin Muhtemel Senaryolar

Altcoin piyasasının pusulası Ethereum, halen anahtar direnç eşiğinin altında. Zayıf hacim rallinin önünde engel oluşturuyor. XRP de yön tayini için Bitcoin’i bekliyor ve küçük bir geri çekilmenin ardından güç toplamaya çalışıyor. Genel olarak altcoin piyasasında açık pozisyonlar yüksek olduğu göze çarpıyor. Bu da oynaklığı tetikleyebilecek ani hareketlere zemin hazırlıyor.

JRNY Crypto’nun öngörüsüne göre Bitcoin’in fiyatı 125 bin doları geçerse sınırlı bir altcoin rallisi, 150 bin doların aşılmasıyla daha geniş kapsamlı bir ralli ve 180 bin doların aşılması parabolik bir altcoin rallisi başlatabilir. Tersi, en büyük kripto paranın bir kez daha dirençten geri çekilmesi kısa vadede altcoin’lerde ek düzeltmeye neden olacak. Bu noktada güçlü temel göstergelerin uzun vadeli umutları şimdilik canlı tuttuğunun altını çizmek gerekiyor.