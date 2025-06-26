Son Dakika: Ripple (XRP) Davasında Kötü Haber, Torres’i Boğmak İsteyeceksiniz

Yeni SEC yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte dolandırıcılık haricindeki kripto para davalarının sonuna gelindi. Birçok dava, şirket, soruşturma düşürüldü. Ancak SEC ve Ripple $2.17 arasında devam eden mücadele halen sürüncemede ve prosedür sürecin tamamlanması beklenirken mahkemeden kötü haber geldi.

Ripple Davası Son Dakika

Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep etmişti ancak Yargıç Torres bunu reddetti. SEC’in daha önce “ihtiyati tedbirin kaldırılmasında Ripple’ın yasayı ihlal etmeye devam edeceği” yönündeki görüşüne atıfta bulunan Yargıç Torres şunları söyledi;

“Hiçbir şey değişmedi ve taraflar da değişmiş gibi davranmıyorlar. Bununla birlikte, şimdi sivil cezayı yüzde 60 oranında azaltmanın ve bir yıldan az bir süre önce verilen kalıcı ihtiyati tedbiri kaldırmanın kamu yararına olduğunu iddia ediyorlar.”

XRP Coin fiyatı düşse de bu karar SEC ile alakalı değil. XRP Coin yatırımcılarının içinde Torres’i boğma isteği uyandıran bu açıklama “dün başka, bugün başka konuşuyorsunuz, ne değişti?” minvalinde bir çıkıştan ibaret. Yargıç, ABD’nin kripto para politikasındaki değişimden haberdar değilmiş gibi davranıyor ve bu oldukça rahatsız edici.

“Ancak taraflar, bir tarafın Kongre Yasasını, bu tarafın yasayı tekrar ihlal etmesini önlemek için kalıcı bir ihtiyati tedbir ve idari para cezası gerektirecek şekilde ihlal ettiğine dair mahkemenin nihai kararının bağlayıcılığını kabul etmeme konusunda anlaşma yetkisine sahip değildir Bunun için taraflar, kamu yararını veya adaletin işleyişini aşan istisnai koşulları göstermelidir. Taraflar bu davada bunu yapmaya yaklaşamadılar.”

Peki şimdi ne olacak? Ripple ve SEC temyizi geri çekebilir veya yeni temyize başvurabilir. Ya da Ripple 200 milyon dolarlık cezayı ödeyip bu süreci isterse noktalayabilir.