ALTCOIN

Altcoinler Bitti Diyenler Neden Yanılıyor?

Özet

  • Tarihsel veriler henüz BTC fiyatının zirveye ulaşmadığını ve altcoinlerde gerçek yükselişin başlamadığını gösteriyor.
  • Crypto Mister uzun vadeli yatırımcıların 60 bin dolarda başlayan harekete benzer bir birikim eğiliminde olduğunu söyledi.
  • Altcoinler bitmedi ve belirsizlikleri azalmasıyla özellikle sonbaharda büyük ralliler başlayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Tarifeler güncel negatifliği beslese de bu 6 ayda çok fazla şey yaşadık. Kripto para yatırımcıları hiç de beklediği gibi bir 2025 göremedi. Beklentilerin çok ötesinde gelen tarife oranları ve uzun süren müzakereler artık birçok analistin altcoin boğasının gelmeyeceğine dair değerlendirmeler yapmasına neden oluyor. Peki gerçekten bitti mi?

Alt Başlıklar
Altcoinler Bitti Mi?Kripto Para Yükselişi

Altcoinler Bitti Mi?

Altcoinlerin BTC paritesindeki durumların tek tek bakarsanız gördüğünü şey genel olarak sürekli daha derin diplerdir. Tarifelerin de etkisiyle artan belirsizlik ABD mal satışlarını önemli ölçüde baltaladı. Üstelik Dünya Ticaret Örgütü de biraz önceki açıklamalarında ticaret büyümesinde önemli zayıflama gördüğünden bahsediyor. Tüm bunlar kafa karışıklığına sebep oluyor.

Tıpkı 2022 Kasım ayında dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının iflas ettiği günlerde hep bir ağızdan kripto paraların bittiğini söyleyenler gibi bugün yeniden sahneye “artık bitti” diyenler çıktı. Aynı figürler Kasım ayında Trump’ın seçimleri kazanmasıyla veya ETF onaylarıyla roketleri ateşliyordu. Muhtemelen uzak olmayan gelecekte yine aynısını yapacaklar çünkü BTC altı haneli seviyelerde tüm bu olumsuzluklara rağmen durabiliyor ve Temmuz ayında artık tarife konusunun kapanması bekleniyor.

Thecryptolord takma isimli analist altcoin sezonunun bittiğinden bahseden analistler için aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı.

 “Takip ettiğiniz influencer’ları yeniden değerlendirin. Her gün vaazlar veren ve “Altcoinler bitti” diyenler, etki gücü veya gerçek verilere dayalı bir inancı olmayanlar, bu oyunda uzun vadede yer alabileceklerinin düşünmüyorum.”

ZIG Coin özelinde Fella boğa bayrağında kırılma beklediğini ve 0,15 doların üzerinde daha büyük bir zirve göreceğimizi söylüyor. Birçok altcoin artık dipten dönüş başlatabilir.

Kripto Para Yükselişi

BTC 107 bin dolar sınırında ve kötü haberler kadar iyi haberler de geliyor. Daha fazla şirket kripto para rezervi kuruyor. Dün ev kredileri için kripto paraların ipotekte dikkate alınması yönünde emir verildi. MSTR bu hafta da BTC aldı. Trump’ın şirketi daha fazla alıma hazırlanıyor. Başka bir şirket 1 milyar dolarlık BNB biriktirmek için harekete geçerken Tether yöneticisi 1 milyar dolarlık BTC rezervi için yatırım turuna çıkıyor. Tüm bunlar bu sezonun “kurumsal talep patlamasıyla tetiklenen kripto para boğası” hikayesiyle tarife kazınacağını söylüyor.

Mister aşağıdaki grafiği paylaşarak parabolik yükselişin yaklaştığından bahsetti.

“Fiyat yaklaşık 107.000 dolar ve uzun vadeli yatırımcılar, 60.000 dolardan 106.000 dolara yükselmeden önce olduğu gibi, biriktirmeye devam ediyor. Bitcoin $107,254.55 parabolik bir yükselişe geçmek üzere!”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti

2018 BTC Dibini Bilen Analistin WIF Coin Kehaneti Gerçekleşecek Mi?

Miles Deutscher: Kripto Paralarda 2021’in Tekrar Edeceğini Mi Sandınız?

BAE’den Bu Altcoin İçin 100 Milyon Dolar Yatırım, ETH, SHIB, SOL, AVAX Değil

Son Dakika: Ripple (XRP) Davasında Kötü Haber, Torres’i Boğmak İsteyeceksiniz

Tecrübeli Analist Açıkladı: Ethereum, XRP Dahil Altcoin’ler Yükselmek İçin Bunun Olmasını Bekliyor

Sıcak Gelişme: Fed Üyeleri Faiz İndirimleriyle İlgili Kilit Tarihe İşaret Ediyor

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Ripple (XRP) Davasında Kötü Haber, Torres’i Boğmak İsteyeceksiniz
Bir Sonraki Yazı En Aptalca Kripto Para Yatırımı Hangisi? 12 Madde ile Tavsiyeler
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de İkili Tepe Uyarısı: Büyük Çökmüş mü Bekleniyor?
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasasında Volatilite Endişesi: Trump Tarifeleri ve Opsiyonlar Yakın Takipte
Kripto Para
2027’ye Kadar Tek Başına 210 Milyon Bitcoin (BTC) Alacak, Birkaç Yıl İçinde Borsalarda BTC Kalmayabilir
BITCOIN (BTC)
Lost your password?