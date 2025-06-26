Altcoinler Bitti Diyenler Neden Yanılıyor?

Tarifeler güncel negatifliği beslese de bu 6 ayda çok fazla şey yaşadık. Kripto para yatırımcıları hiç de beklediği gibi bir 2025 göremedi. Beklentilerin çok ötesinde gelen tarife oranları ve uzun süren müzakereler artık birçok analistin altcoin boğasının gelmeyeceğine dair değerlendirmeler yapmasına neden oluyor. Peki gerçekten bitti mi?

Altcoinler Bitti Mi?

Altcoinlerin BTC paritesindeki durumların tek tek bakarsanız gördüğünü şey genel olarak sürekli daha derin diplerdir. Tarifelerin de etkisiyle artan belirsizlik ABD mal satışlarını önemli ölçüde baltaladı. Üstelik Dünya Ticaret Örgütü de biraz önceki açıklamalarında ticaret büyümesinde önemli zayıflama gördüğünden bahsediyor. Tüm bunlar kafa karışıklığına sebep oluyor.

Tıpkı 2022 Kasım ayında dünyanın en büyük ikinci kripto para borsasının iflas ettiği günlerde hep bir ağızdan kripto paraların bittiğini söyleyenler gibi bugün yeniden sahneye “artık bitti” diyenler çıktı. Aynı figürler Kasım ayında Trump’ın seçimleri kazanmasıyla veya ETF onaylarıyla roketleri ateşliyordu. Muhtemelen uzak olmayan gelecekte yine aynısını yapacaklar çünkü BTC altı haneli seviyelerde tüm bu olumsuzluklara rağmen durabiliyor ve Temmuz ayında artık tarife konusunun kapanması bekleniyor.

Thecryptolord takma isimli analist altcoin sezonunun bittiğinden bahseden analistler için aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı.

“Takip ettiğiniz influencer’ları yeniden değerlendirin. Her gün vaazlar veren ve “Altcoinler bitti” diyenler, etki gücü veya gerçek verilere dayalı bir inancı olmayanlar, bu oyunda uzun vadede yer alabileceklerinin düşünmüyorum.”

ZIG Coin özelinde Fella boğa bayrağında kırılma beklediğini ve 0,15 doların üzerinde daha büyük bir zirve göreceğimizi söylüyor. Birçok altcoin artık dipten dönüş başlatabilir.

Kripto Para Yükselişi

BTC 107 bin dolar sınırında ve kötü haberler kadar iyi haberler de geliyor. Daha fazla şirket kripto para rezervi kuruyor. Dün ev kredileri için kripto paraların ipotekte dikkate alınması yönünde emir verildi. MSTR bu hafta da BTC aldı. Trump’ın şirketi daha fazla alıma hazırlanıyor. Başka bir şirket 1 milyar dolarlık BNB biriktirmek için harekete geçerken Tether yöneticisi 1 milyar dolarlık BTC rezervi için yatırım turuna çıkıyor. Tüm bunlar bu sezonun “kurumsal talep patlamasıyla tetiklenen kripto para boğası” hikayesiyle tarife kazınacağını söylüyor.

Mister aşağıdaki grafiği paylaşarak parabolik yükselişin yaklaştığından bahsetti.

“Fiyat yaklaşık 107.000 dolar ve uzun vadeli yatırımcılar, 60.000 dolardan 106.000 dolara yükselmeden önce olduğu gibi, biriktirmeye devam ediyor. Bitcoin $107,254.55 parabolik bir yükselişe geçmek üzere!”