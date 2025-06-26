En Aptalca Kripto Para Yatırımı Hangisi? 12 Madde ile Tavsiyeler

Kripto paralarda kaybetmek çok kolay ancak yıllardır deneyimlenmiş istikrarlı bir strateji var ki o artık oldukça popüler. Yatırımcıların uzak durması gereken stratejiyi bugün iyi bir örnekle ele alacağız. En azından birikimlerinizi sıfırlamadan önce bunu bilmeniz, stratejilerinizi buna göre şekillendirmeniz gerekiyor.

En Aptalca Kripto Para Yatırımı

4 gün önce bir balina 2.200 dolardan panikle ETH sattı. Savaşa dair endişeler, tarifelere dair korku ve çok daha fazlası 4-5 gün önce piyasaları boğuyordu. Bugün aynı balina 2.500 doların üzerinden yeniden ETH satın aldı. Kripto paralarda en aptalca strateji sürekli olarak yüksekten alıp düştüğünde sattıktan sonra yeniden daha yüksekten geri almaktır.

Peki bundan kurtulmanın yolu yok mu? Bundan kurtulmak için birkaç önemli şeye dikkat etmelisiniz. Kripto para yatırımcılarına tavsiyeler;

Borç ile yatırım yapmayın. Kredi ile yapacağınız yatırım genellikle kısa vadede yüksek faiz oranlarının size kazançtan çok kayıp getirir.

Borç ile finanse edilen kripto para yatırımları, yatırımcıların çok daha ürkek, endişeli olmasına neden olur.

yatırımları, yatırımcıların çok daha ürkek, endişeli olmasına neden olur. Doğru projeye yatırım yaptığınızdan emin değilseniz haber akışına bağlı olarak fiyat dalgalanmalarında sürekli yüksek fiyatlardan alıp, düştüğünde satıp sonradan tekrar geri alma eğiliminde olursunuz.

Yatırım yaparken maksimum ne kadar süre bekleyeceğinizi ne kadarlık zararı tolere edebileceğinizi, yüzde kaç kazançta satış yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor.

Kısa vadeli alım satımlar dışında, uzun vadeli stratejilerde stoplara bağlı kalarak işlem almak genelde sürekli elinizdeki paranın azalmasına neden olur çünkü piyasa likidite avcısıdır, size sürekli yüksekten alıp düşükten satmaya zorlar.

Kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım bütçelerinizi ayırarak kısa vadeli dalgalanmalarda işlem alırken uzun vadeli pozisyonlarınızın sizi olası ani yükselişlere karşı garanti altına almasını sağlayabilirsiniz. Örneğin 1 yıl vadeli yatırımınız var ve kısa vadeli bütçenizi panikle sattınız. Piyasa düştüğünde daha düşük seviyelerden alım yapmak için bekleme imkanınız olur. Kendinizi bu şekilde motive edersiniz. Yükselişte ise zaten uzun vadeli portföyünüz size kazanç getireceğinden olası geri çekilmeleri kısa vadeli giriş fırsatları olarak değerlendirmek için bekleme imkanınız olur.

Sürekli dip veya tepeleri tespit etmeniz mümkün değildir. Satıp daha düşükten almak veya alıp daha yüksekten satmak için hareket ederken yanlış kararlar alabiliyor olma ihtimalinizi düşünün.

Psikolojinizin farklı analist değerlendirmeleri, ani gelişen olaylarla aniden değişmesine izin vermeyin. Eğer kripto paralarda yeterince uzun zaman geçirdiyseniz edindiğiniz tecrübeler size “çok büyük düşüşlerin ardından büyük yükselişler” veya tam tersinin birçok kez olduğunu söyleyecektir.

yeterince uzun zaman geçirdiyseniz edindiğiniz tecrübeler size “çok büyük düşüşlerin ardından büyük yükselişler” veya tam tersinin birçok kez olduğunu söyleyecektir. Yatırımlarınızda risk skorları belirleyin. Örneğin 100 milyon dolar piyasa değerli bir altcoindeki göze alabileceğiniz kayıp oradan beklediğiniz potansiyel kazanç ile orantılı olsun.

Daha az volatilite gösteren varlıklara portföyünüzde yer ayırmaktan çekinmeyin. 2017 yılında herkes elindeki BTC miktarını artırmak için altcoin alıp satardı. Daha az volatilite gösterdiği ve döngü zirvesinde fiyatın ATH noktasına ulaşacağı beklentisiyle yatırımcılar bu yönde hareket ederdi.

Sepetinizin kayda değer bölümünün BTC ve ETH gibi daha az dalgalanan varlıklardan oluşması toplam kaybınızı azaltırken inandığınız projelerin kayda değer diplerinde maliyet düşürebilmeniz için de size fırsat verir.

Son olarak hiçbir altcoin ile evlenmeyin. Düştükçe daha düşük seviyelerden topladığınız projelerin sürekli olarak düşebilme riskini henüz ilk yatırımınızda göze alın. Maksimum yatırım hedefiniz, maksimum bekleyeceğiniz süre, maksimum tolere edebileceğiniz zarar oranı gibi şeyleri en baştan belirleyin.

Ayrıca şu an okuduğunuz makaleyi kaleme alan yazar dahil olmak üzere kimsenin geleceği göremediğini, tavsiyelerinde yanılabildiğini, piyasaya dair hatalı okumalar yapabileceğini, kazanç ve zarar noktasında her şeyden tek başınıza kendinizin sorumlu olacağını bilin. Hiçbir analist sizden kazanç elde ettiğinde X paylaşımı için ödeme istemez. Veya yaptığı X paylaşımı nedeniyle zarar ettiğinizde size ödeme yapmaz.

Kripto Paralar Yorum

Dün de ETF yatırımcıları BTC biriktirmeye devam etti. Son 2 günlük girişler neredeyse 800 milyon dolar civarında. Üstelik profesyonel ve kurumsal yatırımcıları temsil eden ETF kanalında talep tüm olumsuzluklara rağmen güçlü. Demek ki daha fazla yükseliş bekliyorlar. ABD hisse senedi piyasaları yeni ATH seviyelerine koşarken pek de haksız olmayabilirler.

Nic ise bugünkü değerlendirmesinde son zamanlarda BTC satanlara bir soru yöneltti.

“Son zamanlarda Bitcoin $107,254.55 sattınız mı? Balinalar teşekkürlerini iletiyor. Son birkaç ayda, küçük yatırımcıların varlıkları azalırken, büyük yatırımcıların bakiyeleri artmıştır. Gözlerimizin önünde gerçekleşen on-chain servet transferi.”