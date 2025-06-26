POPCAT ve CRV Yatırımcıları İçin Uyarı, Fırsat Mı?

Perşembe günleri genelde kripto paralar için yükselişe daha müsait bir ortamdır ancak yarınki PCE verisi ilgiyi baskılıyor. Kişisel Tüketim Harcamaları verisi önceki aya göre daha yüksek gelecek ve bu beklenen senaryo. Ancak yatırımcılar beklentinin de üzerinde bir rakam açıklanması halinde yaşanacaklardan endişeli. Peki POPCAT ve CRV için tahminler ne yönde?

POPCAT ve CRV Yorum

Fed üyeleri faiz indirimlerini “tarifelerin enflasyon üzerinde büyük bir baskı” oluşturmadığı senaryoda bekliyor. 2-3 puan arasında enflasyona etki etme ihtimali bulunan tarifeler için henüz oranlar netleşmiş değil ve 9 Temmuz son tarihiyle birlikte belirsizlik azalacak. %10 taban vergi enflasyona büyük ölçüde etki etmeyecektir ancak AB ve diğer ortaklarla anlaşılamaması halinde %50’ye varan oranlardan bahsediliyor.

Peki bu ortamda POPCAT için Altcoin Sherpa’nın tahminleri ne yönde? Analistin favori altcoinlerinden biri ve bununla ilgili düzenli değerlendirmeler paylaşıyor.

“Çoğu altcoin şu anda hala düşüş eğiliminde. POPCAT gibi coinler için iki senaryo var: ya son zamanlardaki düşük seviyelerde konsolide olup önümüzdeki birkaç hafta bu seviyeleri koruyacaklar ya da düşmeye devam edecekler. Çoğu için pek iyi bir durum değil.”

Sürekli daha düşük tepeler yapan POPCAT Coin eğer 0,2305 dolar desteğini koruyamazsa 0,11 dolara uzanan daha derin bir düşüş görebilir. Ancak tarifelerle alakalı olumlu senaryoda 0,5 dolara kadar kademeli yükseliş bekleniyor.

CRV Coin için uyarı yayınlayan Waleed Ahmed olası dip senaryosunda 0,312 dolarda büyük alımlar yapmaya hazırlandığını söylüyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Bugün ilerleyen saatlerde 20:15’te Fed’den Barr konuşacak ve 21:30’da Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın tarifelerle ilgili olası yorumlarını takip edeceğiz. 23:00’da Trump’ın açıklamaları olacak. Bu arada 21:00’da Senato İran konusunda bilgilendirilecek.

Jelle’nin son BTC değerlendirmesi ise mevcut fiyat ile ATH bölgesi arasındaki büyük likiditeye odaklanıyor. Açığa satış yapanlar risk altında ve BTC’nin ATH denemesi short pozisyonlar için büyük bir kıyımı tetikleyeceğinden Jelle fiyatın ilerleyen gün ve saatlerde yukarı hareket edebileceğini söylüyor.