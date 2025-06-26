BAE’den Bu Altcoin İçin 100 Milyon Dolar Yatırım, ETH, SHIB, SOL, AVAX Değil

Kripto paralara küresel çapta ilgi artmaya devam ediyor. Eskinin birkaç milyon dolarlık fon toplama turunun yerini yenisi aldı. Artık altcoinler çok daha devasa yatırımlar çekiyor ve web3 odaklı fonların sayısı her geçen gün bu altcoinlere daha fazla yatırım yapmak için artıyor. Son duyuru BAE’den geldi ve 100 milyon dolarlık yatırım müjdesi verildi.

WLFI Haberleri

Trump destekli World Liberty Financial (WLFI) BAE merkezli fondan 100 milyon dolar aldı. Elbette bu yatırım tek başına inovasyon olarak değerlendirilmez. Trump’ın desteği nedeniyle bu altcoin bir nevi rüşvet tokenine dönüşüyor ve onunla arasını iyi tutmak isteyenler de TRUMP Coin veya WLFI alıyor. Hata Justin Sun’ın hakkındaki davanın düşürülmesi için WLFI yatırımı yaptığı iddia edilmişti.

Web3 tabanlı fon olan Aqua 1 bugün yaptığı duyuruyla RWA ve stablecoin alanındaki potansiyeli nedeniyle 100 milyon dolarlık WLFI aldığını açıkladı. Girişimiz stablecoini USD1 yine Trump nedeniyle kısa sürede milyar dolarlık eşiği aştı.

World Liberty Financial’ın kurucu ortağı Zak Folkman bugün 100 milyon dolarlık WLFI alımıyla ilgili şunları söyledi;

“Aqua 1 ekibiyle el ele çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Aqua 1 ile uyum içinde çalışmak, kripto varlıkları kitlelere ulaştırmak ve ülkemizin kripto para ve blockchain teknolojisinin lideri olarak konumunu güçlendirmek gibi ortak misyonumuzu doğruluyor.”

Aqua 1’in kurucu ortağı Dave Lee;

“WLFI ve Aqua 1, yüksek potansiyele sahip blockchain projelerini birlikte belirleyecek ve geliştirecek. WLFI’nin USD1 ekosistemi ve RWA projeleri, mimarların geleneksel sermaye piyasalarını merkezi olmayan temel unsurlarla birleştirerek küresel finansal altyapıyı yeniden tanımlamayı amaçladığımız trilyon dolarlık yapısal dönüşüm fırsatını somutlaştırıyor.”

WLFI Coin

Trump destekli altcoin henüz borsalarda işlem görmüyor. Tokenlerin transfer edilebilir olmaması nedeniyle listelemeler daha yapılamadı. Fakat stablecoini kısa sürede milyar dolarlık arza ulaşan, Trump nedeniyle DeFi alanında pastadaki payının büyük olacağı düşünülen WLFI için yakında büyük bir müjde gelebilir. Ekip 18 saat önce sonunu tıpkı Trump gibi bitirdiği bir müjde verdi.

“WLFI’nin transfer edilebilir hale getirilmesini istediniz — sizi duyduk. Ekibimiz bunu gerçekleştirmek için arka planda çalışıyor. Yakında büyük haberler var. BU KONUYA İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.”