Ekonomi

Büyük Gelişme: Tarife Savaşında Ateşkes Sinyali ve AB’nin Hamlesi

Özet

  • AB, Trump'ı ikna etmek için ABD'den ithalat vergilerini düşürmeyi düşünüyor - WSJ
  • 9 Temmuz son tarihi sürecin karmaşıklığı nedeniyle bir kez daha ertelenebilir. Belirsizliğin uzaması kripto için iyi değil.
  • AB her ihtimale karşı 95 milyar Euro'ya kadar misilleme hamlesi hazırlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) $107,254.55 fiyatı yazı hazırlandığı sırada 107.500 dolara geri döndü ve AB’den güzel haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliğinin Trump’a karşı elini güçlendirmek için misilleme adımı atabileceği iddia edilmişti. Şimdiyse tam tersi yönde haberler geliyor. BTC fiyat artışı da son gelişmeyle alakalı.

Alt Başlıklar
Tarifeler Son Durum9 Temmuz ve Kripto Paralar

Tarifeler Son Durum

WSJ’nin konuyla alakalı bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde AB’nin tarifelerle ilgili Trump’ın kalbini çalmak için ithalata uygulanan gümrük vergilerini düşürmeye hazırlandığını söylüyor. AB liderleri tarifelerle ilgili anlaşma yoluna gitmek için ne fedakarlıklar yapabileceğini tartışıyor. Potansiyel tavizler arasında tarife dışı engellerin kaldırılması, ABD’den LNG dahil daha fazla ürün alınması gibi seçenekler değerlendiriliyor.

Artık ticaret müzakereleri için son günlere doğru ilerliyoruz ve Mayıs ayında Trump AB’ye %50 gümrük vergisi uygulayabileceğini söylemişti. Haziran başında bunu devreye almadan hemen iptal etti ve kripto paralar o dönemde ciddi dalgalanma yaşadı.

9 Temmuz öncesinde tarifelerle ilgili AB bir sonuca varmalı. Trump’ın %10’luk taban vergiyi kaldırması mümkün değil bunu herkes alıştı. Ancak birçok kalemde daha yüksek oranlar var ve eğer anlaşma olmazsa AB tüm kalemlerde %50 tarife riskiyle karşı karşıya. Yani eninde sonunda bir anlaşma imzalamak zorunda. Bunun için verilecek tavizlerin hızla belirleyip ABD’ye sunması şart.

Daha önceki değerlendirmelerde AB’nin 100 milyar dolarlık ek ithalat dahil birçok seçeneği masaya aldığından bahsetmiştik.

9 Temmuz ve Kripto Paralar

Son tarih yaklaşırken kripto paralarda daha fazla volatilite bekleniyor. Almanya ve İtalya hızla anlaşmanın tamamlanmasını isteyen tarafta. Ancak Fransa gibi misilleme yaparak pazarlıkta ellerini güçlendirmek isteyen ülkeler de var. Esasen 9 Temmuz son tarihinin uzatılma ihtimali de göz ardı edilmemeli. Kripto paralar muhtemelen buna pek iyi tepki vermez, sonuçta piyasalar artık bir uzlaşı ile “belirsizliğin” ortadan kalkmasını istiyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz bu hafta şunları söyledi;

“Amerikalılarla 400, 500, 600 farklı gümrük kodunu müzakere etmek çok zor.”

Son derece karmaşık bir süreçten bahsediyoruz. Belirsizlik halen güçlü olsa da AB’nin tavizlere hazırlanması kripto paralar için iyi bir sonuca ulaşabileceğimizi gösteriyor. Ancak Avrupa Birliği en kötü senaryoya da hazırlanıyor ve 95 milyar Euro’ya kadar ulaşacak misilleme paketi için bir yandan çalışmasını sürdürüyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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