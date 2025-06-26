Miles Deutscher: Kripto Paralarda 2021’in Tekrar Edeceğini Mi Sandınız?

Popüler kripto para analistlerinden Miles bir süredir altcoinler için özlenen eski rallilerin gelmeyeceğini söylüyor. Bugünkü değerlendirmesinde de heyecanla bekleyen yatırımcıların üzüleceğinden bahsetti. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 107.460 dolarda ve ETH halen 2.500 doların altında kalmaya devam ediyor.

Kripto Para Boğası 2021-2025

Bitcoin $107,254.55 fiyatı yeni zirveler görse de altcoinlerde beklenen hareket yok. Yatırımcıların yıllardır devam eden bekleyişi sürerken negatifliğe boğulan bazı analistler de var. Miles bunlardan biri ve birçok altcoin için sürekli artan arz gibi gerekçelerle eski günlere dönülemeyeceğini söylüyor.

“İnsanların altcoinlerin BTC karşısında değer kaybetmeye devam etmesine neden şaşırdıklarını anlamıyorum. Artan kilit açma + dağılım ve buna paralel olarak azalan talep varken ne bekliyordunuz ki? Bu yeni bir piyasa yapısı – uyum sağlamanız gerekiyor. 2021’deki gibi oynayıp bunun işe yaramasını bekleyemezsiniz.”

Bazı altcoinlerde artan kilit açılışlarının Miles’ı haklı çıkabileceğini söyleyebilirim. Özellikle 2021’de hayatımıza giren birçok kripto para toplam arzının %10’unu dolaşıma sokarak borsalarda listelendi. Ayı piyasalarında arz sürekli arttı ve altcoinlerin sayısı da önemli ölçüde yükseldi. Artık çok fazla layer2, DeFi, RWA, AI altcoini var ve güçlü rekabete rağmen talep halen epey zayıf.

Yatırımcıların uzun vadede elde tuttuğu altcoinlerin geçmiş ve gelecek kilit açılma takvimlerini incelemesi, önceki zirvelerini ne kadarlık piyasa değeri rekoruyla gördüklerine göz atarak ona göre gerçekli hedefler belirlemesi yararlı olabilir.

Bitcoin ve Ethereum

Yarın gelecek PCE verisi, 4 Temmuz kurtuluş gününde açıklanması beklenen tarife anlaşmaları, 9 Temmuz tarifelerle alakalı son gün derken yatırımcıların endişeli olmak için çok fazla haklı nedeni var. Fed faizleri Temmuz ayında da indirmiyor ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri bundan sonraki yol haritası için belirleyici olacak.

9 Temmuz son tarihinin ertelenme ihtimali, tarifelerle ilgili beklenen anlaşmaların olmaması gibi kötü senaryoların da potansiyeli sıfır değil. Fakat yine de Poppe ETH için umutla beklemeye devam ediyor.

“Şu ana kadar ETH için her şey yolunda. Bu önemli aralığın altında kalmaya devam edersek, önümüzdeki haftalarda aralığın diğer tarafını test etme ihtimalimiz yüksek.”

Ali Martinez de yakında kırılma görebileceğimizi söylüyor ve her 2 senaryo için iki kilit bölgeye işaret ediyor.

“BTC dalgalanıyor ve bir sonraki önemli hareket 106.900-108.200 dolar aralığının dışında gerçekleşecek.”