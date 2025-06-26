ALTCOIN

Miles Deutscher: Kripto Paralarda 2021’in Tekrar Edeceğini Mi Sandınız?

Özet

  • Miles kilit açılışları ve azalan talep nedeniyle 2021 benzeri bir altcoin yükselişi beklenmemesi gerektiğini söylüyor.
  • Rekabetin artması ve talebin buna yetişememesi birçok altcoinde yatırımcıları hayal kırıklığına uğratabilir.
  • Ali Martinez BTC'de 106.900 veya 108.200 dolar seviyesinin kırılmasıyla yönünü belirleneceğini söyledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Popüler kripto para analistlerinden Miles bir süredir altcoinler için özlenen eski rallilerin gelmeyeceğini söylüyor. Bugünkü değerlendirmesinde de heyecanla bekleyen yatırımcıların üzüleceğinden bahsetti. BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 107.460 dolarda ve ETH halen 2.500 doların altında kalmaya devam ediyor.

Alt Başlıklar
Kripto Para Boğası 2021-2025Bitcoin ve Ethereum

Kripto Para Boğası 2021-2025

Bitcoin $107,254.55 fiyatı yeni zirveler görse de altcoinlerde beklenen hareket yok. Yatırımcıların yıllardır devam eden bekleyişi sürerken negatifliğe boğulan bazı analistler de var. Miles bunlardan biri ve birçok altcoin için sürekli artan arz gibi gerekçelerle eski günlere dönülemeyeceğini söylüyor.

“İnsanların altcoinlerin BTC karşısında değer kaybetmeye devam etmesine neden şaşırdıklarını anlamıyorum. Artan kilit açma + dağılım ve buna paralel olarak azalan talep varken ne bekliyordunuz ki? Bu yeni bir piyasa yapısı – uyum sağlamanız gerekiyor. 2021’deki gibi oynayıp bunun işe yaramasını bekleyemezsiniz.”

Bazı altcoinlerde artan kilit açılışlarının Miles’ı haklı çıkabileceğini söyleyebilirim. Özellikle 2021’de hayatımıza giren birçok kripto para toplam arzının %10’unu dolaşıma sokarak borsalarda listelendi. Ayı piyasalarında arz sürekli arttı ve altcoinlerin sayısı da önemli ölçüde yükseldi. Artık çok fazla layer2, DeFi, RWA, AI altcoini var ve güçlü rekabete rağmen talep halen epey zayıf.

Yatırımcıların uzun vadede elde tuttuğu altcoinlerin geçmiş ve gelecek kilit açılma takvimlerini incelemesi, önceki zirvelerini ne kadarlık piyasa değeri rekoruyla gördüklerine göz atarak ona göre gerçekli hedefler belirlemesi yararlı olabilir.

Bitcoin ve Ethereum

Yarın gelecek PCE verisi, 4 Temmuz kurtuluş gününde açıklanması beklenen tarife anlaşmaları, 9 Temmuz tarifelerle alakalı son gün derken yatırımcıların endişeli olmak için çok fazla haklı nedeni var. Fed faizleri Temmuz ayında da indirmiyor ve tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri bundan sonraki yol haritası için belirleyici olacak.

9 Temmuz son tarihinin ertelenme ihtimali, tarifelerle ilgili beklenen anlaşmaların olmaması gibi kötü senaryoların da potansiyeli sıfır değil. Fakat yine de Poppe ETH için umutla beklemeye devam ediyor.

“Şu ana kadar ETH için her şey yolunda. Bu önemli aralığın altında kalmaya devam edersek, önümüzdeki haftalarda aralığın diğer tarafını test etme ihtimalimiz yüksek.”

Ali Martinez de yakında kırılma görebileceğimizi söylüyor ve her 2 senaryo için iki kilit bölgeye işaret ediyor.

BTC dalgalanıyor ve bir sonraki önemli hareket 106.900-108.200 dolar aralığının dışında gerçekleşecek.”

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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